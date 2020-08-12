В Чувашии совершенствуют онлайн-коммуникацию между властью и населением

Порядок создания и ведения аккаунтов Чувашской Республики и органов исполнительной власти региона в социальных сетях, а также положение об организации работы с сообщениями, опубликованными в открытых источниках, том числе, в специальной системе реагирования на жалобы и обращения — «Инцидент Менеджменте», утвердили 12 августа на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики. Принятие единого стандарта позволит совершенствовать онлайн-коммуникацию власти с населением и обеспечить открытость государственного управления.

В настоящее время официальные аккаунты «Чувашская Республика» созданы в Вконтакте, Одноклассниках, Instagram, Facebook. Там информация обновляется ежедневно. Онлайн также идет работа с обращениями граждан, которые поступают через социальные сети. Чаще подписчики предпочитают получать информацию в Instagram. Там у аккаунта «Чувашская Республика» 15300 подписчиков.

Официальные аккаунты Вконтакте есть у всех министерств и ведомств – их 19, а также в Instagram – 18. В Facebook аккаунты заведены у 15 ведомств, в Одноклассниках – у 14. Кроме этого, аккаунты в социальных сетях созданы у большинства муниципалитетов.

По мнению врио Главы Чувашии Олега Николаева, в создании подобных аккаунтов должен соблюдаться единый подход и специфика органа исполнительной власти.

Руководитель региона особо подчеркнул роль социальных сетей в информировании населения о принятых решениях и в работе с обращениями граждан. Олег Николаев отметил необходимость оперативного реагирования на них.

«Это важнейшие элементы функционирования социальных сетей. Прошу эту работу активно вести, в том числе на уровне муниципальных образований», – сказал он.

Источник: чувашинформ.рф.