В Чувашии появятся четыре учителя-миллионера

Об этом стало известно сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашии. Республика участвует в федеральной программе «Земский учитель».

При переезде на работу в малые города и села численностью менее 50 тысяч человек учителя получают 1 миллион рублей подъемных. Причем куда потратить деньги – решают сами.

В рамках программы в 2020 году в Чувашии определены 4 вакансии:

2 вакансии учителей английского языка в Моргаушском районе, по 1 вакансии для учителя физики и учителя английского языка в городе Шумерле.

«На сегодняшний день победители конкурса на вакансии программы «Земский учитель» в Чувашии определены, ведутся работы по заключению договоров», — подчеркнул Сергей Яковлев.

Проводить уроки учителя начнут уже 1 сентября, а проработать на новом месте будут обязаны не менее 5 лет.

Источник: чувашинформ.рф.