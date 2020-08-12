В Чувашии повысили величину прожиточного минимума

В среду, 12 августа, врио Главы Чувашии Олег Николаев провел заседание регионального правительства, на котором был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года. Как сообщил в своем докладе первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков, по итогам полугодия доходная часть бюджета исполнена в размере 30 375,9 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2019 года на 14,6%. Расходы исполнены в сумме 26 023,1 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2019 года на 21,1%. Правительство исполняет все свои социальные обязательства. Наибольшие суммы направлены на такие сферы, как социальная политика, образование, здравоохранение, национальная экономика. Олег Николаев напомнил, что пристальное внимание надо уделять национальным проектам.

«Задачи перед нами стоят серьезные, и очень важно, чтобы все целевые показатели, которые обозначены в нацпроектах, были достигнуты в срок, а также была обеспечена высокая эффективность от их реализации», — подчеркнул он.

На заседании также обсудили вопрос повышения величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за II квартал 2020 года. Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова сообщила, что во II квартале эта величина по сравнению с утвержденной величиной за I квартал увеличилась на 5,1 % и составила 9763 рубля.

«Таким образом, по социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за II квартал 2020 г. для трудоспособного населения составила 10361 рубль, для пенсионеров – 7939 рублей, для детей – 9851 рубль», — подчеркнула она.

В числе других вопросов повестки совещания обсудили вопрос единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителям, переехавшим на работу в малые населенные пункты по федеральной программе «Земский учитель». В 2020 году по данной программе буду заключены договоры с 2 учителями английского языка в Моргаушском районе, с учителем физики и преподавателем английского языка в городе Шумерле. Согласно порядку предоставления выплат учителя-победители конкурсного отбора до 1 сентября заключают трудовой договор со школой на срок не менее 5 лет, а также трехсторонний договор со школой и Минобразования о предоставлении выплаты, а затем в срок до 1 декабря получают единовременную выплату в размере 1 млн. рублей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.