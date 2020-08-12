В Чувашии выделено почти 153 млн рублей на рециркуляторы воздуха для школ и детсадов

12 августа на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков озвучил, как на сегодня в регионе идет финансирование «антиковидных» мероприятий. В частности, он доложил, что в соответствии с новыми требованиями Роспотребнадзора России к устройству образовательных организаций к новому учебному году в школы и детские сады Чувашии будут закуплены рециркуляторы для обеззараживания воздуха. В Чувашскую Республику средства поступили из федерального бюджета.

Ранее республиканские Минобразования и Минфин по поручению руководителя региона выверили потребность образовательных организаций региона в рециркуляторах воздуха и провели все необходимые процедуры.

«По поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева в рамках подготовки системы образования к новому учебному году было принято решение о выделении почти 153 млн рублей на приобретение рециркуляторов. Это позволит обеспечить безопасное проведение учебного процесса», — отметил Михаил Ноздряков.

Кроме того, в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики с 10 августа 2020 года идет прием заявлений и осуществление единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе, из малоимущих семей с тремя и более детьми. Средства предназначены для подготовки детей к учебному году. Обратиться за выплатой можно через социальный портал Чувашской Республики soc.cap.ru.

Источник: чувашинформ.рф.