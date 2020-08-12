Больше труда – меньше трудностей

Последним ведомством, где обсуждалась Комплексная программа социально-экономического развития Чувашии на 5 лет, стало Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики. И это вполне логично, так как все, что сегодня делается и будет осуществлено в ближайшие годы в соответствии с уже утвержденной программой в других сферах: экономике, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре, в конечном счете, призвано повысить качество жизни в республике. Придавая исключительно важное значение этому направлению, 7 августа руководитель Чувашии Олег Николаев принял участие в заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты ЧР, на котором не только обсуждали задачи, вытекающие из Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии, но и подвели итоги работы за первое полугодие.

«Миссия, которая стоит перед министерством, – помогать людям в выборе своей трудовой деятельности, – подчеркнул Олег Николаев, – а также организовать свою работу таким образом, чтобы скоординировать деятельность всех подведомственных организаций, общественных объединений, чтобы оказать содержательную помощь конкретному человеку в тот период жизни, когда он в ней особенно нуждается». Примечательно, Олег Алексеевич на название министерства взглянул с непривычной точки зрения, сказав, что его миссия не только в обеспечении занятости населения и социальной защиты, но и оказание помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Ради справедливости надо сказать, что уже с первых дней на новом поприще Олег Николаев взял курс на защиту интересов людей, нуждающихся в поддержке государства. Как известно, он на одном из первых заседаний правительства завернул проект постановления, предусматривающего снижение прожиточного минимума в связи с всеобщим снижением (якобы – авт.) цен. Демарш врио главы был вызван тем, что при снижении прожиточного минимума автоматически уменьшались бы и социальные выплаты. Новый законопроект, который уже в начале февраля был представлен на сессии Госсовета Чувашии, позволял оставлять прожиточный минимум в прежних параметрах, даже несмотря на данные органов госстатистики о снижении уровня цен. Эта инициатива Олега Николаева, которая была успешно реализована, позволила сохранить уровень социальной поддержки в текущем году более 107 тысячам малообеспеченных граждан.

Затем последовали и другие меры, о которых подробно рассказали министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова, члены коллегии, а также приглашенные.

Символично, Алена Елизарова в рамках обсуждения Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии свое выступление начала с анализа демографической ситуации в республике. «Активная поддержка семей с детьми, в том числе, в рамках нацпроекта «Демография», привела к увеличению многодетных семей, – сказала она. – На 1 июля текущего года их более 14 тысяч и это здорово! Прогнозируемый общий объем финансирования за 6 лет (2019–2024 годы) составит более 30 млрд. рублей».

В отличие от прежних заседаний Высшего экономического совета и совещаний, на которых рассматривался проект Комплексной программы социально- экономического развития Чувашии, нынешняя расширенная коллегия Минтруда республики отличалась эмоциональной насыщенностью, нашедшей отражение в словах благодарности Олегу Николаеву. Секрет такого «феномена» автору этих строк раскрыла одна из участниц заседания:

– Мы, работники соцзащиты, на местах каждый день встречаемся с людьми и знаем, как они живут. Прямо скажу: по-разному живут. К сожалению, пока есть такие семьи, где еле сводят концы с концами. Но уже в этом году, благодаря мерам нового руководства Чувашии, наметилась тенденция снижения их числа. И это очень заметно, даже несмотря на эпидемию коронавируса. Самое главное, у людей появилась вера в

будущее. Я уже более 20 лет работаю в отделе соцзащиты, но прежде и думать не могла, что можно оказать социальную поддержку в таком объеме, как сейчас.

Эту работницу сферы соцзащиты можно понять, ведь только перечень мер, принятых правительством за прошедшие 6 месяцев, в докладе занял почти целую страницу.

Итак, что же сделано?

Проведена индексация социальных выплат гражданам в среднем на 9,38 процента с 1 января 2020 года; введена выплата на детей от трех до семи лет включительно; увеличен размер республиканского материнского капитала и введена возможность получения единовременной выплаты в размере 20 тыс. рублей в счет указанного капитала.

В целом, этими видами социальных выплат охвачено более 260 тыс. семей, на что дополнительно выделено около двух млрд. рублей.

Действительно, сделано немало, но планка поднята еще выше. Так, в преддверии нового учебного года, с 10 августа по всей республике начался прием заявлений на единовременную выплату многодетным малоимущим семьям в размере 5000 рублей на детей-школьников. Это является совершенно новой формой поддержки семей, которая никогда прежде в Чувашии не применялась.

И этот перечень можно продолжить дальше. Например, с нового года для семей с 5 и более детьми вводится льгота по транспортному налогу. Кроме того, увеличивается ежемесячное пособие на детей в этих семьях.

Не секрет, многие жители Чувашии, нуждающиеся в социальной защите, жалуются на долгие хождения по кабинетам, чтобы получить те или иные документы. Теперь с такой «бюрократией» будет покончено. По словам Алены Елизаровой, для того, чтобы гражданам было удобно, планомерно будет расширяться перечень услуг, предоставляемых на основании одного документа, для чего планируется организовать работу колл-центра для консультаций граждан и цифровизировать процесс предоставления госуслуг.

Еще одна форма государственной поддержки – так называемый соцконтракт. Он заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. Этот механизм поддержки стала широко применяться в Чувашии, которая стала пилотным регионом в России. Из федерального бюджета на указанные цели ежегодно будет поступать 372 млн. рублей. Социальный контракт позволяет финансово поддержать малоимущие семьи, повысить их доходы, в том числе посредством трудоустройства и развития собственного дела. Полученные деньги также могут быть направлены на дорогостоящее лечение или в качестве доплаты семье, в которой учится ребенок.

Однако в поддержке, причем не только материально, но и духовно, психологически нуждаются и люди пожилого возраста. В программе поставлена амбициозная задача – довести показатель средней продолжительности жизни с нынешних 72,7 до 78 лет в ближайшие десять лет. Для достижения этой цели в республике реализуются мероприятия по развитию системы активного долголетия, которая будет включать в себя создание на базе отделений дневного пребывания шести модельных центров под единым брендом «Мой социальный центр». Они должны охватить около трех тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов, которые будут вовлечены в занятия физической культурой, творчеством, пением, танцами, обучению компьютерной и финансовой грамотности.

…В сентябре нынешнего года пройдут выборы главы Чувашии. В рамках предвыборной агитации некоторые кандидаты активно эксплуатируют тему «Дети войны» и без стеснения приписывают себе роль их защитников. Но правда в том, что только после назначения Олега Николаева врио Главы Чувашии был принят соответствующий закон. И он уже действует. Так, на начало августа было выдано 9643 удостоверения, а почти полтысячи ветеранов войны получили единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей в честь 75-й годовщины Великой Победы.

Всеобщее мнение участников заседания ярко выразил член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты республики, известный общественный деятель Леонид Шимин, который сказал: «Мы верим, что в результате выполнения программы, жизнь наша улучшится. Однако для этого всем нам нужно поддержать усилия руководства республики и слаженно трудиться каждому на своем месте».

(продолжение следует)

Алексей Кряжинов.