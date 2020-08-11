Шумерлинцы, посвятившие всю свою жизнь родному городу, поделились со студентами профессиональным опытом

Пословица «Где родился, там и пригодился» относится к тем, кто решил применить свои таланты на родине. Такие специалисты предпочитают жить и работать в знакомых обстоятельствах, рядом с родными людьми и убеждены, что принесут пользу на своём месте. К сожалению, таких сейчас немного. Большинство молодых людей не находит себя в деревне или маленьком городке.

В Центре детского творчества города Шумерля в рамках профориентационной работы со студентами Шумерлинского политехнического техникума прошла встреча с шумерлинцами, всю свою жизнь посвятивших родному городу: Владиславом Садыргой — председателем Общественного совета города, Марией Дроздовой - председателем профсоюзного комитета АО «ШЗСА» и Юрием Калугиным — начальником отдела – руководителем службы охраны труда АО «КАФ».

Гости поделились воспоминаниями о своем профессиональном становлении, яркими событиями из своей биографии, а ребята – своими ожиданиями о решении проблем родного города. Как оказалось юных шумерлинцев волнует не только создание и развитие мест организация досуга, но и зарплаты учителей, вопросы инициативного бюджетирования, освещение…

Встреча получилась конструктивной и обоюдно интересной.

В. Садырга: «Нужно верить в молодежь, изучать молодежь, доверять ее мнению...».

М. Дроздова: «Буду стараться в своей работе поддерживать инициативных и энергичных ребят, пришедших к нам на завод».

Ю. Калугин: «Нашему предприятию нужны молодые кадры, стремящиеся к саморазвитию и самообразованию».

Е. Голованова: «Для студентов скоро насупит момент выбора — и они должны будут решить, как дальше будет жить и развиваться наш родной город – с ними или без них. Но это будет уже их выбор!».

Источник: gshum.cap.ru.