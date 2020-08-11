Травля под статьей

Важный законопроект о борьбе с преследованием в Сети подготовлен в Госдуме. Осенью его внесут на рассмотрение.

Сравнительно новое слово «кибербуллинг» не просто известно многим, у него уже масса жертв в самом прямом смысле этого слова. Причем жертвы травли — это не только нервные подростки, но и вполне состоявшиеся взрослые люди. О главной новации подготовленного законопроекта ТАСС заявил один из его авторов — первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По словам депутата, законодательная инициатива предполагает создание совершенно нового для российского права института — судебного запрета.

Иностранное слово «буллинг», или «кибербуллинг», — это банальная травля, то есть коллективное оскорбление кого-либо. Пациентка частной клиники оставила негативный отзыв о работе доктора, и на нее обрушились буквально волны грязных оскорблений то ли самих докторов, то ли их поклонников. Школьница высказала о школьном мероприятии собственное мнение, и ее месяцами оскорбляли.

Это делалали те, кому ее слова не понравились. Для взрослой женщины травля обошлась в месяцы лечения у психотерапевта, а девочка свела счеты с жизнью, оставив записку, что так жить она больше не может.

Травля в интернете — это не оторванная от жизни ситуация. Это то, с чем сталкиваются люди изо дня в день, теряя здоровье и часто немалые деньги.

Но в юридическом смысле с травлей в интернете сложилась парадоксальная ситуация — официально никакой травли не существует. У нас в стране травля в Сети есть, а закона о кибербуллинге нет. Хотя юристы могут и поправить — то же хамство в интернете регулируется статьей Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится про оскорбления. Если же речь идет о клевете или угрозе жизни и здоровью, то это уже Уголовный кодекс. Но сколько человек смогли добиться наказания за травлю в интернете с помощью этих норм, неизвестно.

В российском законодательстве нет специальной статьи за оскорбление в Сети. Оскорбления проходят по статье 5.61 КоАП. Раньше этот состав подпадал под статью 130 Уголовного кодекса РФ, но с 2011 года она утратила силу. Распространение ложных данных и подрыв репутации подпадает под статью 128.1 УК РФ — «Клевета». «Угроза жизни» — статья 119 УК РФ. Но все эти статьи юристы называют «общими нормами».

На практике человек, который попробует наказать хама, столкнется с тем, что в законодательстве нет так называемых специальных понятий. Поясним — любой интернет-пользователь знает, что такое скриншот. Но вот в законах такого понятия нет. Поэтому, чтобы тот же суд принял скриншот, то есть снимок экрана, как доказательство, его придется заверить у нотариуса. Каждая заверенная страница стоит дорого.

Если человек и сможет привлечь обидчика за оскорбления, то штраф будет до 3000 рублей. И только если обидчику исполнилось 16 лет. С доказанной в суде клеветой все серьезнее. Клевета — это распространение лживой информации, подрывающей репутацию. За это — штраф 500 тысяч рублей. При отягчающих обстоятельствах — 5 миллионов рублей. Но защищать себя могут теоретически только взрослые.Новый закон, если будет принят, даст жертве травли защиту от организаторов преследования

Больше двух лет назад Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова говорила, что около 30 процентов российских детей сталкиваются с травлей в интернете. Хотя есть и другая статистика. Так, 48 процентов детей в возрасте 14-17 лет становились жертвами шантажа, 46 процентов подростков видели агрессивное поведение в интернете, а 44 процента получали агрессивные сообщения. И только 17 процентов детей обратились за помощью к родителям.

Сергей Боярский про новый законопроект говорит, что главное в нем — не санкции и штрафы, а именно институт, который даст жертве травли защиту от организаторов преследования. Поэтому рабочая группа сделала основной упор на правовые механизмы, которые позволят ограничить контакты агрессоров с жертвой.

Источник: rg.ru.