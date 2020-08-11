Объявляем акцию «В школу с добрым сердцем! »

Осень – это пора новых знаний, долгожданных встреч со школьными друзьями, покупки новой одежды и обуви, тетрадок и дневников с изображением любимых героев кино и мультфильмов. Но не для всех детей эти приятные моменты могут быть доступны.

На учете в учреждении по городу Шумерля состоит 2014 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в них воспитывается 2725 детей, по Шумерлинскому району состоит 468 семей, в них воспитывается 909 детей.

По уже сложившейся традиции Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения специально к 1 сентября проводит акцию «В школу с добрым сердцем!». В рамках акции любой желающий может внести свой вклад в поддержку детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Ребята будут рады любой помощи: канцелярским товарам, учебникам, портфелям, сезонной обуви, одежде, игрушкам и т.д. Так же можно оказать адресную помощь детям, нуждающимся в социальной поддержке.

Оказать помощь можно с 8.00 до 17.00 по адресу: г.Шумерля, пр.Мебельщиков, д. 9, телефон 2 -04-83.

Данное благотворительное мероприятие не просто поможет собрать в школу ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но и сделает их жизнь немного ярче. Не забывайте, помощь одного взрослого — это улыбка одного ребенка!

Источник: shumer.cap.ru.