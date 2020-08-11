С 28 июля текущего года ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме (беззаявительно). Отмена заявлений для получения ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат людям с инвалидностью.

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 327н, инвалидам и детям-инвалидам больше не требуется подавать заявление на оформление ЕДВ лично, территориальные органы ПФР по Чувашской Республике сделают всё самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти. ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней со дня поступления из реестра выписки из акта освидетельствования лица, признанного инвалидом. О назначении ЕДВ гражданин будет проинформирован территориальными органами ПФР по Чувашской Республике.

Пенсионный фонд с апреля текущего года реализует меры, которые позволили дистанционно назначать пенсии и пособия, а также оказывать гражданам помощь в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать уже ранее назначенные выплаты.

В 2020 году в Чувашской Республике по сведениям ФРИ назначено 2817 ежемесячных денежных выплат.

Работа по назначению Пенсионным фондом отдельных видов выплат в беззаявительном порядке будет продолжена.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике.