Юные шумерлинские поисковики провели уборку на братской могиле лётчиков, погибших во время авиакатастрофы 19 октября 1943 года

Мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества — одна из форм патриотического воспитания подростков и молодежи. Ребята поискового отряда «Поиск» МБОУ «СОШ №3» города Шумерля провели уборку на братской могиле лётчиков, погибших во время авиакатастрофы 19 октября 1943 года.

В годы войны, с 1942 года, в Шумерле завод №471 (ныне АО «Комбинат автомобильных фургонов») производил и испытывал самолёты Як-6 для фронта. Катастрофа вызвала состояние шока не только у шумерлинцев, но и в Наркомате авиационной промышленности СССР — в ней погибли и члены экипажа, и практически все руководство одного из крупнейших на то время авиазавода страны.

На одном из надгробий располагается фамилия погибшего в авиакатастрофе парторга ЦК ВКП(б) А.С. Мазуренко. По данным ПО «Поиск» его внук — звезда белогвардейского романса Сергей Мазуренко (его концерт «Слышали деды война началася» https://vk.com/video-1635877_456239076?list=dfaffeffb482c2e7b3).

Источник: gshum.cap.ru.