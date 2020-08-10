Утвержден порядок получения единовременной выплаты многодетным малоимущим семьям

Врио Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым 18 июля 2020 г. подписан Указ о единовременной дополнительной поддержке многодетных семей с низкими доходами в период подготовки к учебному году. Указом в условиях сложной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, введена единовременная выплата малоимущим семьям с 3 и более детьми в размере 5000 рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе. Прием заявлений и осуществление выплаты начнется после 10 августа текущего года, чтобы многодетные семьи могли использовать данную поддержку для подготовки детей к школе.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 августа 2020 г. № 433 «Об утверждении Порядка и условий назначения и предоставления единовременной выплаты семьям, имеющим трех и более детей» утверждены порядок и механизм подачи заявления и назначения единовременной выплаты.

Право на единовременную выплату имеет один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей трех и более детей, имеющих гражданство Российской Федерации.

Условия предоставления выплаты:

1) наличие гражданства Российской Федерации заявителя и ребенка;

2) проживание на территории Чувашской Республики заявителя (родитель, усыновитель, опекун, попечитель трех и более детей) и ребенка;

3) ребенок является учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования (школьником);

3) размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Чувашской Республике на дату подачи заявления о назначении единовременной выплаты (семья является малоимущей).

В период пандемии коронавирусной инфекции прием заявлений осуществляется преимущественно через социальный портал Чувашской Республики (http://www.soc.cap.ru/). Для этого гражданину необходимо зарегистрироваться на официальном сайте www.gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись (регистрацию и способы подтверждения учетной записи см. здесь). После регистрации необходимо заполнить заявление на социальном портале Чувашской Республики, прикрепить при необходимости документы и направить в отдел социальной защиты.

ВАЖНО!!!

Если заявитель на дату подачи заявления на получение единовременной выплаты является получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с приложением 1 к Закону Чувашской Республики «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (как малоимущая семья), назначение и предоставление единовременной выплаты осуществляются на основании одного заявления без представления иных документов и сведений.

В иных случаях с заявлением необходимо представить:

1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;

2) копии свидетельств об усыновлении (удочерении) (при наличии);

3) документы, подтверждающие доходы обоих родителей (одинокого родителя) ребенка за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

4) кроме того, дополнительно представляются:

выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (для опекунов);

выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком попечительства и (или) медицинское заключение, выданное медицинской организацией, на подопечного ребенка (детей) старше 16 лет (для попечителей);

на детей из неполных семей – документ, подтверждающий факт отсутствия другого родителя (копия свидетельства о смерти другого родителя либо копия решения суда о признании другого родителя безвестно отсутствующим или объявлении его умершим).

Источник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики