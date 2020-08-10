Осторожно, открытое окно! Памятка родителям о профилактике случаев выпадение детей из окон

С 1 сентября 2016 г. в Российской Федерации введено изменение № 1 к ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», которое касается требований обеспечения безопасности и предотвращения травматизма и выпадения детей из окон. Тема важная и актуальная, так как ежегодно во всей стране около тысячи детей погибает, падая из окна.

По официальной статистике МВД РФ, погибших от «падения с высоты», более 50% дети, выпавшие из окон. Специалисты-медики среди главных угроз детской жизни и здоровью ставят опасность падения с высоты, на второе место — после ожогов.

В хронику происшествий попадают преимущественно дети от 2 до 6 лет (20%), чаще мужского пола (до 60% случаев).

Причина, по которой дети выпадают из окон, – незащищенное окно, которое ребенок может беспрепятственно открыть. Увеличивает риск москитная сетка на открытом окне, не предназначенная для защиты ребенка от выпадения.

Современные окна открываются легко, без особых физических усилий даже маленьким ребенком. И если окно не защищено специальными устройствами и есть возможность вскарабкаться на подоконник (например, детская кровать или другая мебель стоят рядом с окном), то до беды – один шаг.

Когда ребенок выпадает из поля зрения взрослых и остается «один на один» с окном, угроза жизни и здоровью высока. У детей отсутствует чувство опасности, особенно если рядом находятся родители или другие дети.

Часто родители сами «прививают» ребенку интерес к играм на подоконнике, подносят детей к окну, показывая что-нибудь интересное, происходящее на улице. Да и сами дети очень любознательны и с удовольствием наблюдают за происходящим на улице.

Специалисты-психологи говорят о «родительской беспризорности», эмоциональной и психологической незрелости. Высокая загрузка на работе, домашние дела – все это не позволяет ежеминутно наблюдать за детьми.

Заказывая окна, многие родители не задумываются о безопасности ребенка, либо не знают о такой возможности. Продавцы-консультанты, в большинстве случаев, не предлагают такие устройства, боясь отпугнуть клиента более высокой ценой.



Факторов, приводящих к выпадению ребенка из окна много, однако их можно избежать, если задуматься о безопасности малыша!

Первоисточник: БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава Чувашии

Источник: cap.ru.