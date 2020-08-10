Олег Николаев предложил субсидировать часть затрат на реабилитацию перенесших COVID-19 за счёт республиканского бюджета

10 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил санаторий «Надежда» в г. Новочебоксарск. Он оценил, как в организации оказывается помощь в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. К состоявшемуся после осмотра санатория совещанию в режиме ВКС подключились еще три учреждения, где также начата работа по реабилитации переболевших ковид.

Участники совещания обсудили, как охватить реабилитацией еще большее количество пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), а также людей с обострившимся из-за длительной самоизоляции хроническими заболеваниями системы кровообращения, эндокринной системы и органов дыхания.

Как отметил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, раннее начало реабилитации способствует улучшению качества жизни пациентов и снижает риски инвалидизации, сохраняя работоспособность пациентов и помогая их социальной интеграции в общество. Поскольку в республике с 28 июля разрешенадеятельность организаций, оказывающих услуги санаторно-курортного лечения и имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, то их реабилитационные мощности также были включены в процессы восстановления иммунитета переболевших ковид.

В настоящее время в республике по поручению руководителя региона разработана специальная программа реабилитации переболевших новой коронавирусной инфекцией, а для медучреждений создана «дорожная карта» взаимодействия с такими пациентами. В целом медицинские и санаторно-курортные учреждения региона готовы ежемесячно принимать на реабилитацию в условиях дневного и круглосуточного стационаров около 900 пациентов.

При этом, лечебные процедуры для таких пациентов входят в базовую программу услуг по полису ОМС. Что касается санаториев, то там добавляется стоимость проживания и питания. Чтобы задействовать реабилитационные мощности круглосуточного фонда санаториев и увеличить число пациентов, получивших восстановительные оздоровительные процедуры, врио Главы Чувашии Олег Николаев предложил субсидировать часть затрат на реабилитацию переболевших COVID-19 за счёт республиканского бюджета.

«Предложим частичную компенсацию услуг питания и проживания на базе санаториев. Таким образом, большее количество людей смогут пройти реабилитацию и восстановить здоровье», – предложил руководитель региона и поручил курирующему ведомству проработать механизм государственной поддержки в данном направлении.