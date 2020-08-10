Олег Николаев: «Задолженность по зарплате на государственных и муниципальных унитарных предприятиях недопустима»

Ситуацию с задолженностью по зарплате в Чувашской Республике обсудили 10 августа на еженедельной планерке в Доме Правительства.

По оперативным данным Госинспекции труда на 4 августа задолженность по заработной плате в Чувашской Республике составила 59,7 млн. рублей перед 1331 работником в 32 организациях. С начала года она уменьшилась на 4,6 млн. рублей, или на 7,2%. Наибольшая задолженность – 50,7 млн. рублей (84,9%) – приходится на 16 предприятий-банкротов. В разрезе отраслей экономики основная часть долгов по зарплате сложилась на предприятиях обрабатывающих производств и строительства (70,6% и 17,2% соответственно).

Как отметила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова, две организации из числа должников находятся в ведении муниципалитетов и органов исполнительной власти. Это МУП «Городок» Мариинско-Посадского района и АУ «НИИ Экологии» Минприроды Чувашии г. Чебоксары.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев напомнил, что учредители совместно с руководителями отвечают за состояние дел на предприятии и могут быть привлечены к субсидиарной ответственности.

«Состояние дел на этих предприятиях находится в зоне нашей ответственности. Еще раз призываю очень внимательно, последовательно и целенаправленно работать с предприятиями, если они созданы нами, и не допускать такого рода ситуации, когда возникает задолженность по заработной плате», – обратился к участникам заседания руководитель региона.

Источник: чувашинформ.рф.