Объявлен региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

С 24 августа т.г. начинается прием документов для участия в региональном этапе VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

Конкурс проводится в целях выявления и трансляции успешного инновационного опыта работы педагогических работников, медицинских работников и руководителей дошкольных образовательных организаций.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Лучший воспитатель образовательной организации.

Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы».

Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии».

Лучший профессионал образовательной организации.

Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование».

Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией.

Лучший руководитель образовательной организации «Эффективный руководитель».

Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников.

Прием конкурсных документов на региональный этап будет осуществляться в электронном виде по электронному адресу: chrio13@cap.ru

Консультации по вопросам участия в конкурсе по тел.: (8352) 58-37-89.

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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Приказ о региональном этапе конкурса Воспитатели России 2020___Скачать(pdf, 8,16 Mb)