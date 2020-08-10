Объявлен региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

С 24 августа т.г. начинается прием документов для участия в региональном этапе VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России».
Конкурс проводится в целях выявления и трансляции успешного инновационного опыта работы педагогических работников, медицинских работников и руководителей дошкольных образовательных организаций.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Лучший воспитатель образовательной организации.
Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы».
Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии».
Лучший профессионал образовательной организации.
Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование».
Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией.
Лучший руководитель образовательной организации «Эффективный руководитель».
Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников.
Прием конкурсных документов на региональный этап будет осуществляться в электронном виде по электронному адресу: chrio13@cap.ru
Консультации по вопросам участия в конкурсе по тел.: (8352) 58-37-89.
Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
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Приказ о региональном этапе конкурса Воспитатели России 2020___Скачать(pdf, 8,16 Mb)
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