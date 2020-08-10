В Чувашии приступили к реабилитации переболевших COVID-19

В условиях дневного и круглосуточного стационаров учреждений республики, имеющих специальную медицинскую лицензию, первые переболевшие COVID-19 уже начали проходить реабилитацию. Об этом стало известно на совещании, которое 10 августа провел врио Главы Чувашии Олег Николаев в режиме ВКС с руководителями медорганизаций после оценки готовности санатория «Надежда» принять выздоровевших ковид-пациентов на реабилитацию.

Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова, санатории «Надежда» и «Чувашиякурорт» приняли первых пациентов на прошлой неделе. В отделении реабилитации чебоксарской Городской клинической больницы №1 на стационарное лечение первых перенесших ковид ждут с завтрашнего дня.

Ежемесячно реабилитационные мощности организаций позволяют оказывать необходимую помощь около 900 пациентам. В стационарах ГКБ №1 и Первой Чебоксарской городской больнице им. П.Н. Осипова реабилитацию могут проходить по 90-100 человек. В санатории «Надежда» готовы охватить до 150 человек в месяц, а в «Чувашиякурорт» – около 500 пациентов. Все необходимые условия для этого в учреждениях созданы.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов доложил, что в настоящее время по поручению руководителя региона разработана специальная программа реабилитации пациентов, переболевших ковид. Кроме того, сформированы две целевые группы, а также есть «дорожная карта» для медучреждений в отношении таких пациентов.

Ранее руководитель региона неоднократно поднимал вопрос возобновления работы санаторно-курортных учреждений, чтобы оказывать необходимую помощь жителям Чувашии, которые уже перенесли COVID-19 и стали уязвимы для других инфекций на фоне снижения иммунитета.

«На сегодняшний день в Чувашии 2420 человек, которые перенесли коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой формах. Самое главное – это повышение иммунитета тех людей, которые перенесли болезнь. И, конечно, тех, кто страдает от хронических заболеваний. Очевидно, это люди, которых принято называть, из группы риска. Понятно, что поддерживая и их тоже, мы серьезно профилактируем риски новых заболеваний», – отметил Олег Николаев.