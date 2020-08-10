«Антиковидная» безопасность на предстоящих выборах в Чувашии – приоритетная задача республиканского правительства

Открывая 10 августа еженедельное совещание республиканского правительства, врио Главы Чувашии Олег Николаев заострил внимание коллег на важности обеспечения безопасности избирателей в период коронавируса на предстоящих выборах в Чувашии. Напомним, что 13 сентября в республике состоится голосование за кандидатов на пост Главы Чуваши и выборы депутатов в органы местного самоуправления.

«Мы должны исходить из того, что обеспечение безопасности на фоне пандемии, наряду с теми мероприятиями, которые были предприняты в рамках подготовки к Единому дня голосования, становятся более расширены. В связи с этим прошу к пятнице к заседанию Оперативного штаба подготовиться, чтобы мы рассмотрели и данный вопрос», – заявил врио Главы Чувашии.

Руководитель региона поручил вице-премьеру республиканского правительства Алле Салаевой скоординировать действия ответственных органов исполнительной власти в подготовке процесса.

«Прежде всего, вопросы изменений в федеральном законодательстве, исходя из того, какие формы голосования будут, сколько дней будет проходить голосование и ряд других вопросов. Возможно, нужно будет выделить дополнительные средства для обеспечения безопасности, провести обучение сотрудников. Поэтому прошу Центральную избирательную комиссию Чувашии к пятнице определиться в проектном варианте с формами голосования. А нам с коллегами уже на их основе выработать все необходимые подходы, чтобы на заседании Оперативного штаба содержательно и компетентно рассмотреть и запланировать себе все необходимые для проведения голосования мероприятия», – заключил Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.