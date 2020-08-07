С электричеством просто беда

В редакцию обратилась жительница Краснооктябрьского сельского поселения с просьбой поднять на страницах газеты проблемный вопрос. «С электричеством надо что-то делать: постоянные скачки напряжения, техники не напасешься — выходит из строя», — отметила женщина и поделилась многолетней проблемой жителей трех поселков.

По словам обратившейся, поселки Мыслец, Коминтерн и Пинеры, как и другие населенные пункты республики, расположенные вдоль железнодорожных путей, присоединены к линиям электропередачи от железной дороги. А там случаются частые перебои, вследствие чего у населения сгорают холодильники и другая бытовая техника, фермеры испытывают сложности с доением коров и др. «Если на железной дороге ведутся какие-то ремонтные работы, мы подолгу сидим без света. А как быть с холодильниками? Надо что-то делать!» — не скрывала своих эмоций посетительница.

Пытаясь разобраться в вопросе, мы обратились к главе Краснооктябрьского сельского поселения Татьяне Лазаревой. «Эту проблему мы поднимаем уже с 2005 года. Обращались с письмом в разные инстанции, спрашивали, нельзя ли рассмотреть возможность технологического присоединения поселков Мыслец, Коминтерн и Пинеры к высоковольтным линиям электросетей ПАО «МРСК Волги» Чувашэнерго, работающему по всему Поволжью? Вплотную переписка с вышестоящими инстанциями ведется с 2017 года, нам отвечают, что надо разрешить этот вопрос на уровне республики. Но для этого нужно изыскать немалые средства, и район вряд ли справится собственными силами», — поделилась глава поселения.

«Конечно, численность населения, проживающего в данных поселках, не очень большая. Может, по этой причине дело и не движется? Но сколько нам можно страдать? Недавно занялись модернизацией уличного освещения по программе инициативного бюджетирования в Пинерах и Мыслеце. Так вот, был скачок напряжения, электричество отключилось всего на несколько минут, а половина ламп уже вышла из строя. Ведь железнодорожники под нас не подстраиваются, им необходимо большее напряжение, чем нам в повседневной жизни. Поэтому у нас редко бывает 220 Вольт, всегда или выше, или ниже», — рассказала глава, подчеркивая, что проблема действительно существует.

Как отметили в администрации Шумерлинского района, проблема жителей Краснооктябрьского сельского поселения известна, поэтому предложения о необходимости отдельных электролиний, не зависящих от железной дороги, были внесены в проект Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы. В нем значатся электроснабжение поселка Мыслец и капитальный ремонт линий электропередачи в поселках Пинер и Мыслец. Поэтому хочется надеяться, что проблема жителей поселения в ближайшие годы все же разрешится.

Татьяна Александрова.