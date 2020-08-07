С августа увеличены страховые пенсии

Пенсионный фонд провел беззаявительный перерасчет пенсий исходя из уплаченных работодателями страховых взносов за 2019 год, не учтенных при назначении или предыдущем перерасчете пенсии.

В отличие от индексации пенсий, когда выплачиваемую сумму увеличивают на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2019 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и количества пенсионных коэффициентов. При этом максимальное увеличение после перерасчета может составить 3 пенсионных коэффициента.

В Шумерле и Шумерлинском районе перерасчет с августа произведен более 2,6 тыс. работающих пенсионеров, средний размер прибавки составил 167 рублей 23 копейки. Максимальный размер увеличения – 279 рублей, что соответствует стоимости 3 пенсионных коэффициентов в 2020 году.

У продолжающих трудиться пенсионеров максимальное увеличение может быть другим, поскольку с 2016 года работающим гражданам пенсия выплачивается без учета текущих индексаций. Так, если пенсионер продолжает непрерывно трудиться с января 2016 года, прибавка по августовскому перерасчету будет рассчитываться из стоимости индивидуального пенсионного коэффициента 71 рубль 41 копейка. А значит, для него максимальная сумма увеличения составит 214 рублей 23 копейки (71,41 х 3). Сведения о размере пенсии с учетом всех индексаций, которую начнет получать человек после прекращения трудовой деятельности, можно увидеть в «личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

В Чувашской Республике средний размер страховой пенсии по старости после августовского перерасчета составил 14,7 тыс. рублей. Страховую пенсию по старости получают 13275, или 93,94 % пенсионеров Шумерли и Шумерлинского района.

УПФР в г. Шумерле (межрайонное).