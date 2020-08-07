Село возрождается

Итак, Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы утверждена. Но нам приходится вновь и вновь возвращаться к этой теме, потому что в ней сконцентрировано все, чем сегодня живет и дышит республика. Да, были доклады министров, комментарии руководителя Чувашии Олега Николаева, который выступил не только в качестве инициатора разработки и принятия программы, но стал непосредственным участником трудного, зато, по словам генерального директора ЗАО «Международный центр развития регионов» Игоря Меламеда, очень интересного процесса. Но все же многие моменты, как говорится, остались за кадром. Очень часто участники заседаний пользовались процессом обсуждения программы как удобным способом напрямую донести до руководства республики проблемы, которые их волнуют. Именно так случилось во время обсуждения раздела программы, посвященного развитию агропромышленного комплекса Чувашии, о котором мы вкратце уже рассказали.

Примечательно, что в выступлениях многих участников обсуждения не раз прозвучали слова благодарности в адрес Олега Николаева, как, например, за выделение денег владельцам дойных коров. В частности, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, обратившись к нему, сказал: «Одна из женщин недавно в деревне мне заявила: «Мы коров держим не для экзотики, а чтобы получить доход». На продаже молока можно заработать. Многие принципиальные вопросы развития личного подсобного хозяйства уже решаются. За это вам, Олег Алексеевич, большое спасибо».

Если драйвером развития промышленности в Чувашии является обрабатывающее производство, то в молочной сфере – личные подсобные хозяйства. Каждый второй литр молока, произведенного в республике, получен именно в них. Теперь Чувашия не только полностью обеспечивает себя этой продукцией, но и поставляет ее в другие регионы. Но это только начало. Согласно программе через 10 лет производство молока в Чувашии должно вырасти на 55 процентов. Основными точками роста, конечно, станут современные агропромышленные комплексы и сельхозкооперативы, как, например, СХПК им. Коминтерна Красночетайского района, где при помощи инвестиционного кредита Россельхозбанка не так давно была запущена вторая линия производства молока. Однако и крестьянские подворья нельзя сбрасывать со счетов. Более того, их роль, благодаря поддержке правительства Чувашии, будет только возрастать. Вот как прокомментировал решение Олега Николаева о выделении денег на содержание коров в ЛПХ житель п. Первомайский Алатырского района Андрей Шумилов:

– Трудно переоценить значение этого решения. Мы, селяне, впервые почувствовали, что не одиноки в своих бедах. У меня в хозяйстве, к примеру, 6 дойных коров. На их содержание я уже получил в общей сложности 25 тысяч 800 рублей. Это очень хорошее подспорье! На эти деньги мы купим сено, зерно для коров и ГСМ. Что мне нравится в проекте? То, что он не предполагает простую раздачу денег, а способствует увеличению численности коров в деревнях и селах. Если у крестьянина во дворе одна дойная корова, он получает 2300 рублей, если две – на одну тысячу больше, а если три и более, как у нас, то уже по 4300 рублей. То есть, чем больше поголовье, тем больше размеры субсидий. Но это лишь видимая часть проекта. Есть второй пласт, который, как мне кажется, даже более значим. Смотрите, что получается: крестьянин заинтересован в увеличении поголовья коров, чтобы получить как можно больше денег, значит, ему нужны рабочие руки. А где найти помощников? Только в семье, среди своих детей. Значит, и у взрослых, и у молодежи появится желание остаться в деревне. У нас, к примеру, подрастают четверо детей. Я очень надеюсь, что кто-нибудь из них да останется с нами. Почему молодежь уезжает в город? Потому что не видит перспектив в деревне. А если субсидии будут постоянными, появится стимул развивать личное подсобное хозяйство. Этот стимул был бы еще сильнее, если бы не низкие закупочные цены на молоко. Они просто издевательские! Например, сегодня мы сдаем молоко по 15 рублей за литр. Это куда годится? В магазине даже простая питьевая вода стоит почти в полтора-два раза дороже.

Действительно, Андрей Шумилов затронул очень острую проблему. О ней говорили и при обсуждении раздела программы, посвященного развитию АПК Чувашии. Например, тот же Сергей Артамонов посетовал на огромную разницу между закупочными ценами на молоко и продажной ценой в сетевых магазинах. Так, если сегодня крестьяне сдают один литр молока в среднем по 14-15 рублей, то в сетевых магазинах цена молока в переводе на литр доходит до 59 рублей.

Если проследить всю цепочку поставки молока «сбор – первичная переработка в пунктах приема – производство на молокозаводах – продажа в магазинах», то получается, что львиная доля наценок приходится именно на торговые сети, в основном — на федеральные: «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток». Причем, высокая наценка накручивается не только на молоко, но и на другую продукцию чувашских производителей. Так, по словам генерального директора ООО «Чебоксарский мясокомбинат» Марата Якушева, иногда наценка в сетевых магазинах на их мясную продукцию доходит до 90 процентов. «Сегодня, то есть 17 июня, мы специально проверили магазины одной из торговых сетей, – заявил он. – Так вот, мы обнаружили, что наценка на нашу колбасную продукцию составляет 75 процентов».

На дискриминацию со стороны ритейлеров пожаловался и генеральный директор ОАО «Букет Чувашии» Дмитрий Круглов. «В «Пятерочке», – сообщил он с трибуны заседания ВЭС, – из 36 наименований «стекла» (пиво в стеклянной бутылке) только четыре с пивом «Букета Чувашии». Есть торговые сети, где наценка на наше пиво в полуторалитровой ПЭТ-бутылке составляет 75, а на «Пшеничное» – 60 процентов. Причем торговые сети никакой нагрузки не несут: мы привозим продукцию и сами же увозим пустую тару».

Почему сложилась такая ситуация, думается, всем ясно. Дело в том, что еще лет десять назад в Чувашии, как, впрочем, и по всей России, развернули сеть своих магазинов крупнейшие отечественные ритейлеры. Они вытеснили с рынка почти все региональные компании. Так, в Чувашии, не выдержав конкуренции, вынуждены были закрыться, по самым скромным подсчетам, около пятисот частных магазинов, включая даже сеть «Сахарок». Первоначально люди радовались, увидев, что в сетевых магазинах многие товары продаются по ценам ниже, чем в частных торговых точках. Однако, заняв доминирующее положение на рынке, ритейлеры стали диктовать свою волю. Например, некоторые фермеры Чувашии жалуются, что только для вхождения в сеть ритейлеры требуют внести взнос в размере до 5 миллионов рублей. Естественно, не у каждого производителя найдутся такие деньги.

Вполне возможно, что у ритейлеров есть основания для установления таких наценок. Но как тогда объяснить тот факт, что в киосках и небольших магазинчиках продукция чувашских сельхозтоваропроизводителей и из соседних регионов продается по цене ниже на 20-25 процентов, чем в сетевых магазинах? Так, пачка молока с жирностью 3,2 процента объемом в один литр от Комсомольского молочного завода продается по цене 41 рубль, а пачка молока объемом 900 граммов от «Ядринмолоко» или «Акконд Агро» в сетевых магазинах – по 52-54 рубля.

Разумеется, у региональных властей влиять на ценовую политику крупных ритейлеров возможностей мало. Что же остается делать?

И на этот вопрос Олег Николаев дал четкий ответ: «Необходимо создавать единую торговую сеть, чтобы продукцию чувашских сельхозтоваропроизводителей продавать единым пулом. Нужно развивать кооперационные связи, чтобы селяне могли сдавать продукцию по справедливым ценам и чтобы помочь им открыть предприятия хотя бы для ее первичной переработки. Мы и впредь будем всячески поддерживать наших аграриев и владельцев ЛПХ, потому что современный АПК – это не только драйвер развития экономики Чувашии, но и гарантия сохранения чувашского села и традиций крестьянства».

(Продолжение следует).

Алексей Кряжинов.