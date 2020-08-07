Роспотребнадзор: «Новых очагов COVID-19 в Чувашии не выявлено»

На очередном заседании Оперштаба по коронавирусу 7 августа и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева представила анализ ситуации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Чувашской Республике. Она сказала, что за прошедшие две недели наибольший процент заболеваемости наблюдается в Алатырском, Ядринском и Красночетайском районах. Однако, новых очагов COVID-19 в Чувашии не выявлено.

«Новых случаев групповых заболеваний на этой неделе не зарегистрировано. Активными остаются два очага. Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где сегодня последний день карантина. В Атратском психоневрологическом интернате очаг локализован, новых случаев заболевания не выявлено. Карантин в этом учреждении продлится до 16 августа» – добавила Елена Прокопьева.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора в ходе выездных проверок выявили нарушения правил организации работы предприятий республики в период коронавируса.

Источник: чувашинформ.рф.