Разрешили списывать

Новый закон дает возможность людям избавиться от непосильных кредитов.

Он вводит внесудебную процедуру банкротства по долгам на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. руб. (по более крупным долгам возможно банкротство через суд). С 1 сентября должники вправе подавать заявление о банкротстве в МФЦ «Мои документы». В отличие от банкротства через суд, не нужно собирать много документов, привлекать финансового управляющего и платить ему. Специалисты центра госуслуг зарегистрируют дело в федеральном реестре сведений о банкротстве и возьмут на себя взаимодействие с кредиторами и судебными приставами. С этого момента прекращается начисление процентов и штрафов, и через полгода долг может быть списан. Еще через пять лет жизнь начинается с чистого листа — банкрот может не указывать факт банкротства при обращении за кредитами, а бывшие индивидуальные предприниматели — могут снова регистрировать ИП.

Такое банкротство доступно только тем людям, в отношении которых уже окончено исполнительное производство, то есть судебные приставы не нашли у них ни недвижимости, ни автомобилей, ни денег на счетах, на которые можно обратить взыскание. По мнению банков, эффективность работы приставов, в том числе в части розыска имущества, остается крайне низкой, говорит источник «РГ» в Альфа-Банке, поэтому банки предлагали много критериев, помимо оконченного исполнительного производства. В закон вошла норма о праве кредитора в течение 6-месячного срока процедуры еще раз запросить госреестры об имуществе должника.

Правительство своим постановлением должно определить перечень источников, из которых кредиторы могли бы получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). «На наш взгляд, в этот перечень требуется включить все источники, доступные финансовым управляющим и используемые ими при выявлении конкурсной массы», — сообщил представитель ВТБ. Иначе, указывает он, у кредиторов не будет объективной картины, чтобы решить, надо ли «перевести» внесудебное банкротство в судебное, что может повлечь за собой дополнительные потери и рост числа случаев мошеннических банкротств.

Источник: rg.ru.