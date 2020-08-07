Проект по благоустройству сквера Победы стал полуфиналистом конкурса

На прошлой неделе стали известны итоги четвертьфинала Всероссийского конкурса «Добровольцы России-2020». Проект Центра детского творчества города Шумерли «Поклонимся великим тем годам» прошел в полуфинал в номинации «Вокруг меня».

В 2016 году были проведены работы по реконструкции сквера. В результате там появились светильники и лавочки, три асфальтированные дорожки, установлена стела, символизирующая доблесть и героизм людей в годы войны. Но до сих пор сквер имеет незавершенный вид и выглядит недостаточно эстетично. Во-первых, он мало озеленен, на его территории разбита только одна цветочная клумба. Во-вторых, сквер создавался как место памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. Но данную функцию он не выполняет.

Проект «Поклонимся великим тем годам» нацелен на логическое завершение благоустройства сквера Победы и подразумевает проведение работ по озеленению территории, созданию информационной зоны на военную тематику, установку арт-объектов.

В разработке проекта участвовала обучающаяся ЦДТ Виктория Сулиманова, которая совместно с руководителями — методистом естественнонаучного отдела В.Н. Даниловой и методистом художественного направления Т.Ю. Хрыкиной — разработала календарный план, в котором отражены основные мероприятия по реализации проекта. В настоящее время установлены партнерские связи с городской администрацией и тремя общественными организациями города («Пограничное братство», Совет ветеранов, женсовет), сформирован состав инициативной группы из числа представителей ЦДТ и общественных организаций, распределены зоны ответственности. Разработан дизайн-проект сквера, макеты 6 информационных стендов. В сквере вдоль трех асфальтированных дорожек высажены саженцы снежноягодника.

Впереди у Виктории очная защита проекта. Пожелаем ей удачи!

Е. Голованова, директор ЦДТ.