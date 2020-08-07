Поздравления с Днём строителя!

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему созидательному труду хорошеет, растет и развивается Чувашская Республика. На радость жителям возводятся новые дома, строятся и реконструируются социальные, промышленные и инфраструктурные объекты, благоустраиваются дворы и общественные территории.
Ваше умение работать с полной самоотдачей на благо республики позволяет рассчитывать на успешную реализацию ключевых государственных задач, обозначенных в национальных проектах и комплексной программе развития региона.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости и удовлетворения от той большой и важной работы, которую вы делаете! Мира, добра, благополучия и достатка вам и вашим семьям!
Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Поздравляем вас с Днём строителя!
Ваш труд – основа благополучия и стабильности. От его результатов напрямую зависит качество жизни каждого жителя нашего города, поэтому ваша профессия везде и всегда пользуется заслуженным уважением.
Пусть все, что создается вами, радует нас долгие и долгие годы. Пусть профессионализм и ответственность, преданность строителей своему делу помогают нашему городу становиться все лучше!
В этот замечательный день выражаем вам благодарность за добросовестный труд, преданность профессии и желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!
Глава города Шумерли С. Яргунин,
Глава администрации города Шумерли В. Шигашев.
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