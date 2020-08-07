Поздравления с Днём строителя!

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодаря вашему созидательному труду хорошеет, растет и развивается Чувашская Республика. На радость жителям возводятся новые дома, строятся и реконструируются социальные, промышленные и инфраструктурные объекты, благоустраиваются дворы и общественные территории.

Ваше умение работать с полной самоотдачей на благо республики позволяет рассчитывать на успешную реализацию ключевых государственных задач, обозначенных в национальных проектах и комплексной программе развития региона.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости и удовлетворения от той большой и важной работы, которую вы делаете! Мира, добра, благополучия и достатка вам и вашим семьям!

Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляем вас с Днём строителя!

Ваш труд – основа благополучия и стабильности. От его результатов напрямую зависит качество жизни каждого жителя нашего города, поэтому ваша профессия везде и всегда пользуется заслуженным уважением.

Пусть все, что создается вами, радует нас долгие и долгие годы. Пусть профессионализм и ответственность, преданность строителей своему делу помогают нашему городу становиться все лучше!

В этот замечательный день выражаем вам благодарность за добросовестный труд, преданность профессии и желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!

Глава города Шумерли С. Яргунин,

Глава администрации города Шумерли В. Шигашев.