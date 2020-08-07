Открыта регистрация на Окружной форум добровольцев ПФО и ЮФО «Добро на Юге» Чувашская Республика

С 19 по 20 сентября т.г. в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» пройдет Окружной форум добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов «Добро на Юге». Его цель: формирование практических навыков представителей добровольческого сообщества.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Участниками форума станут 300 молодых людей Приволжского и Южного федеральных округов.

Предусмотрено два формата участия в форуме:

«Участник» – эксперты помогут выстроить индивидуальную траекторию развития, пройдут практические занятия в группах, в режиме реального времени можно будет получить обратную связь от каждого эксперта.

«Зритель» – сможет посмотреть все основные мероприятия образовательной и культурно-массовой программы, участвовать в интерактивной программе, различных играх, квестах, викторинах.

В преддверии Форума состоится Полезная программа, предполагающая оказание реальной волонтерской помощи благотворительным фондам, некоммерческим организациям и государственным учреждениям региона по различным направлениям добровольческой деятельности. Она пройдет в очном формате до начала форума.

Регистрация на мероприятие открыта в Единой информационной системе в сфере развития добровольчества «DDOBRO.RU� до 4 сентября 2020 года.

Организаторы форума: Роспатриотцентр, Росмолодежь, Ассоциация волонтерских центров при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.