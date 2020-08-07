Олег Николаев дал интервью федеральному эксперту в экологии и защите окружающей среды

Когда в Чувашской Республике закроют все свалки? Где в Чувашии отдохнуть не хуже, чем на Мертвом море и как чиновникам научиться слышать народ? Об этом и многом другом врио Главы Чувашии Олег Николаев рассказал председателю Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Рашиду Исмаилову. Встреча состоялась в субботний день в Доме Правительства Чувашской Республики.

Рашид Исмаилов – действующий председатель Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество». Заместитель председателя Общественно-делового совета Национального проекта «Экология». Руководитель направления «Экология и природные ресурсы» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Член Рабочей группы «Экология и природные ресурсы» Государственного совета Российской Федерации. Член Центральной природоохранной комиссии ОАО «РЖД» и Рабочей группы по реализации экологической политики ГК «Автодор», член Русского географического общества. Награжден Памятной медалью Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, является «Отличником охраны природы». http://t.me/green2018 — авторский Телеграм канал Рашида Исмаилова.

Начиная беседу, Рашид Исмаилов откровенно признался, что ему, как эксперту, хотелось бы «покопаться» в теме и поговорить с руководителем региона на важные для него самого, людей и республики темы. В результате диалог получился обстоятельным. Особое внимание было уделено потенциалу республики в развитии экотуризма, оздоровлению реки Волга и комплексному подходу в решении экологических задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным в национальных проектах.

Об истоках, отношении к природе и личном опыте

Рашид Исмаилов:

– Олег Алексеевич, в первую очередь, я хочу поговорить про лидерские позиции республики в рейтингах. Чувашская Республика далеко не первый год признается одним из лучших в плане экологии регионов. По данным Общероссийской Общественной организации «Зелёный патруль» по итогам весны 2020 года Чувашская Республика вошла в десятку лидеров «Национального экологического рейтинга регионов» (7 место). Как удается удерживать высокие позиции? На Ваш взгляд, в чем секрет?

Олег Николаев:

– Самая главная фундаментальная заслуга – это, конечно же, заслуга наших предков. То, что они выбрали это место для локации народа и республики в будущем. Затем создали традиции и культуру проживания на этой территории. Таким образом, с одной стороны, это уникальные природные условия. Достаточно большая лесистость – это 1/3 треть территории, главным образом, вдоль рек Суры, Волги и Цивиль. Леса Чувашии – это нагорные дубравы, смешанные леса, боровое краснолесье, берёзовые рощи. В Чувашии огромное количество озёр и природных заповедников. С другой стороны, традиции и культура, которые были заложены. В совокупности они дают фундаментальные базисные экологические условия.

Естественно, все те мероприятия, которые проводятся в настоящее время в рамках государственных и теперь уже национальных проектов, тоже дают свой эффект для развития и сохранения всего, что заложено нашими предками. На мой взгляд, вот эти все моменты играют, наверное, главную роль.

Не менее существенный фактор – это общественное отношение к вопросу, нашедшее отражение в различных экологических акциях и движениях. Среди них есть те, которые ежегодно массово проходят на территории Чувашской Республики: общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия», Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», федеральная акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега», эколого-просветительский проект по сбору макулатуры в образовательных учреждениях «Бумажный бум» и ряд других. То есть вся палитра значимой общественной активности, которая в итоге объединяется в мощное движение по поддержанию чистоты экологии, тоже дает свой эффект.

Приведу пример из личного опыта. Я проживал в сельской местности. Помню, когда я был еще очень маленьким, наверное, лет пять мне было. Была тогда во время Советского Союза программа борьбы против эрозии. Как известно, в Чувашской Республике очень овражистая местность. Так уже в 4-5 лет вместе с бабушкой ходил и сажал деревья. Теперь они выросли в огромные леса, и очень приятно сейчас иногда осознавать, что когда-то их сажал я, своими руками.

Рашид Исмаилов:

– Очень интересно. Олег Алексеевич, я правильно понимаю, что это к вопросу о культуре, с которого Вы начали рассказ? То есть в чувашских людях экологические традиции?

Олег Николаев:

– Да, особое бережное отношение к природе заложено традициями. Если мы с Вами сейчас проедемся вдоль оврагов, то увидим очень много лесополос и даже целые рощи. Все они представляют собой искусственные посадки, начало которых положено трудами чувашского народа много-много лет назад. Теперь искусственные насаждения стали уже практически естественными лесополосами.

Рашид Исмаилов:

– Олег Алексеевич, как Вы сказали, в чем-то ведь это и гордость за свои богатства? За леса, реки? Получается, что на каком-то подсознательном уровне люди чувствуют, что это богатство, которое должно быть сохранено в чистоте, об этом надо заботиться?

Олег Николаев:

– Без сомнений, это так и есть. Объясню, почему. Ведь это сейчас у нас в быту газ, в магазинах на прилавках продукты разного ассортимента. А раньше природа была и кормилицей, в том числе. В детские годы я сам собирал в лесу сухие ветки деревьев для того, чтобы, скажем, готовить для скотины корм и так далее. Ловили и заготавливали рыбу. Кстати, и реки были полнее.

Рашид Исмаилов:

– Олег Алексеевич, Вы охотник?

Олег Николаев:

– Есть такой опыт, но сейчас нет.

Рашид Исмаилов:

– Сейчас просто времени нет? Или у Вас нет внутренней потребности?

Олег Николаев:

– По этому поводу расскажу сюжет, который всплыл в моей памяти. В 2005 году мы пошли на зимнюю охоту в Красночетайском районе – это моя родина. Лес, тишина, очень красивый январский лес. Стою, как это принято говорить у охотников, на «номере». Три собаки работают очень хорошо. У меня ружье-пятизарядка. И тут в 15-20 метрах от меня выходит крупный красивый заяц-беляк. Что я делаю? Я смотрю и любуюсь этой красотой, при этом понимая, что пятью зарядами мне точно удастся взять цель, заяц не уйдет от меня. Однако, я тогда не выстрелил. После этого случая на охоту не хожу.

Рашид Исмаилов:

– Вы знаете, ведь Ваша история о многом говорит. Когда Вы начали рассказывать, я предполагал, что что-то будет с этим связано: рука дрогнула или рука не поднялась. Выходит, что любование природой заложено в Вас с ранних лет как семейные традиции? Или все дети, подростки, кто жил в районах, имеют такой образ жизни?

Олег Николаев:

– В принципе – это образ жизни. Как я уже сказал, изначально природа была кормилицей. Благодаря ей, мы добывали много ресурсов для своего нормального проживания, поэтому и общение с ней было постоянным. При чем по принципу «Что-то берешь – что-то отдаешь», как диалог. Например, та же посадка деревьев и сбор сухих веток в лесу для кормления домашней скотины. Или другой пример из повседневной заботе об окружающей среде. В моей родной деревне есть каскад из двенадцати прудов. Так мы ежегодно ремонтировали запруды, чинили, рыбу пускали и подкармливали, чистили пруды. Все это тоже можно назвать формой отдачи.

Экотуризм в Чувашии

Рашид Исмаилов:

– Кстати, вот о прудах. Подобные природные объекты есть по всей Чувашии. Рассматриваете ли Вы их как некий потенциал, чтобы люди приезжали в республику в качестве туристов полюбоваться природными красотами?

Олег Николаев:

– Считаю, что у Чувашской Республики в направлении развития экотуризма есть огромный потенциал. При чем, он еще не реализован и, прежде всего, может быть, в ключе продвижения. Хотя сделано очень многое. У нас есть такие природные объекты и ресурсы как озера, реки и леса. К примеру, уникальное место в Шемуршинском районе – региональный заповедник «Чаваш вармане» – где растут многовековые деревья. На базе заповедника разработаны экологические и этно-экологические маршруты «Травкина премудрость», «Эко-невидаль», «Тайны чувашского леса», «Аваллǎх алǎкнĕ уçса» и другие, предусматривающие посещение всеми возрастными категориями граждан экологических троп, обустроенных указателями, информационными щитами, интерактивными, игровыми и смотровыми площадками.

Не менее замечательные природные объекты есть ив других районах республики. В Мариинско-Посадском районе «Государева гора» или в Козловском районе «Птичий полет». А в Моргаушском районе растет один из самых старейших дубов России, ему уже 369 лет. В Красноармейском районе еще сохранилась старинная водяная мельница, которую можно восстановить и показывать туристам. Таким образом, по всей республике на территории разных муниципальных образований есть природные и исторические объекты, заслуживающие предельно внимательного отношения к ним. Они сложились в порядка 80 туристических маршрутов разного характера, как экологического, так и этнического. Очевидно, что на сегодняшний день они не представлены и не продвинуты достойным образом. Здесь нужно применять современные инструментарии маркетинга, PR. И, конечно, в этой связи мы поставили перед собой серьезные планы.

Кроме этого, наш туристический потенциал усилен тем, что Чувашия находится в середине волжского маршрута. Сейчас мы реализуем проект, который называется «Чувашия – сердце Волги», и поэтому возможности для серьезного продвижения туристических продуктов в регионе есть. К тому же, мы учитываем компактность нашей территории и закладываем в концепцию развития роль небольших исторических чувашских городов. Особенно отмечу Козловку и Мариинский-Посад, которые находятся на берегах Волги и где в ближайшее время мы будем строить причалы для туристических теплоходов.

Кстати, кое-что мы уже начали делать в рамках развития нашего внутриреспубликанского туризма. Любопытное продолжение в этом плане получило то, что 2021 года мы объявили Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Управление образования администрации города Чебоксары собрали из 13 школ города группы, которые ездят по муниципалитетам, расположенным вдоль Суры, и собирают воспоминания очевидцев тех событий, самих участников, факты итак далее. Надо сказать, перед ними просторы в почти 200 км по Чувашской Республике. Итак, сегодняшние школьники выезжают на место, встречаются с людьми, которые работали на строительстве оборонительного рубежа. Они соприкасаются с историей, но также и узнают какие-то интересные современные факты про тот или иной район. Таким образом, создается та самая связь поколений, передача идеологии, традиций, культуры, знаний и прочее.

Кроме этого, в городах Чебоксары, Козловке, Мариинском-Посаде, Алатыре тоже будем воссоздавать уникальные исторические объекты, которые наполнены энергетикой исторических событий. А это уже возможность для детей и взрослых из сельской местности, посещая их, определенным образом насытится знаниями и культурой. В общем задумка свои естественным ходом событий реализуется как внутренний туризм. Однако, планируем ее «переупаковать» и со временем продвигать уже на внешние относительно Чувашской Республики рынки.

Рашид Исмаилов:

– Какая для Вас, Олег Алексеевич, целевая аудитория? Соседние республики, ПФО?

Олег Николаев:

– Как минимум вся Россия. Как максимум и международный туризм. Если взять прошлый год, то только по реке Волге к нам приехали 58 тысяч туристов. В рейтинге городов, где комфортно побывать в рамках «выходного дня», Чебоксары находятся, как правило, на высоких позициях. Вот это тоже для нас является достаточно неплохой стартовой позицией, от которой мы будем отталкиваться.

Рашид Исмаилов:

– Согласен, как некое конкурентное преимущество. «Сердце Волги» — вот это интересное определение. Честно говоря, раньше так не осмысливал республику. А ведь это звучит амбициозно…

Олег Николаев:

– В рамках этого проекта мы уже открыли реконструированную Красную площадь в Чебоксарах. Она является сердцем Чувашии, поскольку находится в самом сердце города Чебоксары, а сами Чебоксары – сердце Чувашии. Затем реконструировали полностью Московскую набережную. Продолжаем реконструировать гостиницы. Например, сейчас строится пятизвездочная гостиница «Мегаполис». Кроме того, развивается и сейчас уже неплохо работает в Чебоксарах туристический комплекс «Амазония». Есть этнический центр «Ясна» в Чебоксарском районе, где тоже воссозданы очень многие свойственные для чувашской нации традиции, экологические формы лечения (принятие ванн, бани и т.д. ). «Ясна» принимает как отечественных, так и иностранных туристов. Он представляет собой волшебную поляну древних чувашей. Там же работает оздоровительный центр «Здравушка», работающий по старинным методикам наших предков, центр целебного питания, обучающий центр для взрослых и детей.

Целебные грязи, и как Чувашия готовится к иностранным туристам

Рашид Исмаилов:

– Интересно, то есть в распоряжении республики имеются природные целебные возможности? Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Олег Николаев:

– Совершенно верно. Говоря о лечебных ресурсах, отмечу в первую очередь саму благоприятную экологическую ситуацию в регионе. Как следствие, чувашская мясная, мучная, молочная, кондитерская продукция не только очень вкусная, но и экологически-чистая. К тому же ведь это все свое, выращено и произведено в Чувашии. На сегодняшний день республика обеспечивает себя всеми группами продукции. Теперь мы работаем над тем, чтобы продвигать ее на рынки за пределы Чувашской Республики.

Отдельно выделю здравницы, санатории, где своя целебная грязь и минеральные воды. Так, санаторий «Чувашиякурорт» предлагает лечебные программы на основе минеральных вод, аналогичных по составу воде из Мертвого моря. Кстати, воду грязелечебница добывает самостоятельно с глубины 800 метров.

Рашид Исмаилов:

– Олег Алексеевич, а люди знают об этом?

Олег Николаев:

– Ровно над тем и работаем, чтобы люди узнавали. Если взять такие санатории, которые уже раскрутились и поставили, скажем, санаторное дело на рельсы, в частности, «Солнечный берег», то если мы посмотрим контингент, который туда заезжает, то из Чувашии только 10%, остальные – все приезжие из Татарстана, Москвы, Московской и Нижегородской областей. При чем, путевки выкупаются заранее. В данном случае эту тему будем еще развивать. Сегодняшние постояльцы санаториев тоже наша целевая аудитория. Поэтому для них, естественно, мы намерены расширять спектр туристических возможностей. Например, создавать соответствующую инфраструктуру для поездок за пределы санаториев.

Все объекты, которые я Вам ранее назвал, они уже работают. Но, к сожалению, пока еще инфраструктуры (подъездные пути, возможность оставить машину и т.д. ) и иных условий для туристов пока маловато.

Рашид Исмаилов:

– Олег Алексеевич, еще один вопрос про раскрытие туристического потенциала Чувашии. Вы упомянули, что строится пятизвездочный отель в Чебоксарах. Как я понимаю, это заявка на иностранного туриста. Стройкой занимается инвестор?

Олег Николаев:

– Верно, это инвестиционный проект. Но, к сожалению, сам проект затянулся. Отель должен был быть построен намного раньше. Однако, последовала череда банкротств, которые и ослабили темпы строительства. Сейчас обновленный план предполагает завершение строительства и введение объекта в эксплуатацию на следующий год.

История об оздоровлении Волги, питьевой воде и свалках

Рашид Исмаилов:

– Мне хотелось бы вернуться к вопросам государственной политики. Республика располагается на Волге. Значит в регионе реализуется значимый федеральный проект «Оздоровление Волги». Что делает Чувашия в этом направлении? И как обстоят дела с комплексным обращением с коммунальными отходами?

Олег Николаев:

– Как и вся Россия, мы в эти процессы также вовлечены. Если коснуться отдельно Волги, именно темы оздоровления реки в рамках, прежде всего, федерального проекта «Экология», то здесь мы все динамично и последовательно реализовываем. Только за будущий период планируем построить восемь очистных сооружений (5 в г. Чебоксары, по одному в г. Ядрин, Мариинско-посадском районе и пгт Вурнары). На это выделено 1 млрд. 840 млн рублей. Также в 2021 году три объекта накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга, рекультивируем. На эти цели выделено порядка 1 млрд. 134 млн рублей. За счет указанных мер к 2024 году мы в три раза должны будем сократить сброс неочищенных вод в Волгу.

Кроме того, идет планомерная работа по завершению строительства сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары. Продолжаем строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями в пгт. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики, в августе текущего года планируется начать работы по строительству ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г. Чебоксары и так далее.

На сегодняшний день в зоне нашего внимания водообеспечение населения чистой питьевой водой и сохранение ресурсов пресной воды, особенно на плотно-заселенных территориях, к которым относится водосборная площадь бассейна реки Волга.

В Чебоксарах – это водозаборы, которые находятся непосредственно на Волге. Другие населенные пункты в своем большинстве обеспечиваются водой из подземных источников. Проводим большую работу: так как вода в верхних слоях почвы не пригодна для питья, поэтому приходится уходить глубже. Республиканское правительство обеспечивает прозрачность процесса, контролирует и регулирует его. За четыре года по программе «Чистая вода» мы планируем построить много объектов, но наша самая главная задача за эти годы обеспечить чистой питьевой водой из централизованных источников 90 % населения Чувашской республики.

Обращение с твердыми коммунальными отходами – это отдельная большая тема. Как и все субъекты России, в 2018 году мы в нее вступили и отработали. Наравне с другими регионами Российской Федерации столкнулись и с проблема. Я бы выделил среди них проблемы федерального уровня и отдельно локального. В последнем случае, речь идет об организационных моментах. Тем не менее, по большому счету они все на сегодняшний день осознаны. Так, сейчас в очередной раз ведем работу по актуализации схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Уверен, что оттуда всё должно начинаться.

При этом, та инфраструктура по обращению с ТКО, которая уже создана, позволяет сегодня достаточно качественно выполнять задачи, поставленные Президентом страны и национальными проектами. Приведу пример. Мы строим новый полигон. Соответствующая сортировочная станция находится в городе Чебоксары. Но, к сожалению, в связи с закрытием в девяти муниципальных образованиях свалок, всё еще остаются вопросы логистики по промежуточной сортировке мусора. Выходит, для этого нужны сортировочные станции в районах. На сегодня их строительство запланировано в городах Канаш и Шумерля. В Канаше процесс будет идти быстрее, так как там даже оборудование уже было закуплено. Напомню, что сортировочная станция в Канаше должна была быть построена намного раньше, но, к сожалению, там ровно те моменты помешали, которые я назвал организационными. Сейчас работа запущена, инвентаризация проведена, соответствующая работа идет.

Рашид Исмаилов:

– Олег Алексеевич, я правильно, понимаю, что управленческие решения приняты, и ситуация под контролем республиканского правительства?

Олег Николаев:

– Да, это так. Добавлю, что после актуализации схемы обращения с ТКО мы еще раз посмотрим, где еще нужны подобные сортировочные станции. При чем, запросы поступают и от самих муниципалитетов. Вот сейчас город Цивильск заявляет о том, что «давайте у нас тоже построим сортировочную станцию».

Причина в том, что все больше приходит понимание того, что ТКО могут стать тоже определенной базой для организации каких-то бизнес-процессов с созданием новых рабочих мест. В связи с этим, у нас также запланировано создание экотехнопарка кластерного типа.

Базисная территория будет располагаться в городе Новочебоксарске. Отдельные площадки, поскольку кластерного типа, будут также находиться на территории других муниципальных образований. К слову, в Алатырском районе планируем реализовать узконаправленную переработку древесных отходов. Стоит основная задача – обеспечить максимально полную переработку коммунальных отходов. Кстати, есть интересные практики. Так, в Ядрине работает предприятие, которое перерабатывает полиэтилен и делает из него гранулы. В такое виде вторичное сырье отправляется дальше на производства для последующей обработки. При чем, они готовы самостоятельно организовывать субботники, а также выкупать у населения полиэтилен всех типов (пленка, бутылки, любой полиэтилен). Так работает их консорциум: что-то они себе оставляют, что-то готовы отгружать своим партнерам. Тем более, для этого у них уже налажены соответствующие логистические коммуникации. Хочу сказать, что аналогичные наработки точечно есть по всей республике. Их объединение позволит нам «рвануть» и соответственно создать, как я уже сказал, базу подобных лучших практик, которые могли бы быть где-то еще и применены. Либо на их основе создать новые.

Рашид Исмаилов:

– Оздоровление Волги, комплексное обращением с ТКО – как некая федеральная ответственность? Направления поддерживаются финансово на федеральном уровне.

Олег Николаев:

– Не совсем соглашусь. Если в части оздоровления Волги, то да – там львиная доля федеральной поддержки. В части ТКО федеральных денег все-таки минимум, а больше инвестиционной составляющей, которая в итоге окупается через тарифные планы для жителей и организаций. Отмечу, что вопрос прозрачности установления стоимости услуг становится все более актуальным, потому что «чуть что» – это грозит общественным резонансом.

Как бывает, если чиновники и бизнес слышат друг друга и жителей

Олег Николаев:

– На мой взгляд, вопрос прозрачности мероприятий по оздоровлению Волги, по отладке схемы обращения с твердыми коммунальными отходами имеет высочайшую значимость, поэтому работа в этих направлениях ведется очень тщательно, выверено и через максимальное обсуждение с населением.

Сейчас в целом мы взяли за практику все наши планы стараться формулировать через те посылы, которые дает население. В связи с этим приведу пример, как жители Чувашии вовлекаются через инициативное бюджетирование, которое в регионе получило очень бурное развитие. Народ почувствовал, что это интересно: они вкладываются, генерят идеи, составляют проекты. Республиканское правительство готово и оказывает поддержку подобным проектам. В том числе, средствами республиканского бюджета.

В этом году рост по проектам инициативного бюджетирования составил более чем в 2 раза в сравнении с предыдущим периодом. Картина для нас уже понятна: если народ «голосует» деньгами, значит это точно им нужно. Поэтому так важна сверка наших действий с народом. Теперь мы этот алгоритм используем как практически основополагающую составляющую нашей деятельности.

Рашид Исмаилов:

– Олег Алексеевич, Вы, как должностное лицо субъекта, отвечаете ведь за целевые показатели, нацпроекты. Вся государственная политика на Вас, то есть Вы должны обеспечить инвестиционный климат, чтобы бизнес приходил к вам. Вместе вы должны обеспечить, чтобы население не страдало и ни коим образом не чувствовало на себе ущемлений экономики. Как соблюсти эту золотую середину?

Олег Николаев:

– Ровно поэтому очень много постоянно общаемся с народом. Мы сейчас принимали комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики на ближайшие пять лет. Вот по ней первоначально было зафиксировано более 1000 предложений. Но на самом деле их намного больше, потому что люди приходили с пожеланиями администрации своих муниципальных образований, в профильные министерства. Запросы отдельно вырабатывали на предприятиях в рамках трудовых коллективов.

Затем был этап обсуждения по отраслевому принципу. Параллельно мы проработали проект документа на площадках муниципалитетов. Подошли комплексно, охватив предложения разных уровней и рассмотрев их под разными углами зрения. Но самое главное то в другом… Процесс запустился, и теперь предложения не прекращаются.

Рашид Исмаилов:

– Насколько я знаю, вы сейчас на площадке регионального правительства готовите проект документа, чтобы затем направить его в Государственный Совет Чувашской Республики. После того будете принимать региональный закон, так?

Олег Николаев:

– После утверждения Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2025 года, закрепить ее законом в том виде, в котором она на сегодняшний день отработана. При этом, из продолжающих поступать предложений мы создадим банк данных новых проектов. Разумеется, ежегодно мы запланировали актуализировать программу.

Рашид Исмаилов:

– Главное, чтобы этот диалог не прекращался. В современном российском обществе в этом плане все-таки наблюдается дефицит. Порой власти недооценивают необходимость взаимодействия с населением, необходимость слышать его.

Олег Николаев:

– В плане общения с населением мы запустили практику реакции на обращение людей через социальные сети. В том числе, по экологическим проблемам. Как видно, мы выбрали действенный понятный для людей подход. За время моей работы (чуть больше полугода) населением выявлены и администрациями муниципалитетов убраны десятки несанкционированных маленьких свалок в оврагах, местах отдыха или других общественных местах. Их очень быстро ликвидировали. Сейчас мы обобщаем лучшее практики по борьбе с подобными свалками. Снова приведу пример уникального хорошего организационного подхода в одном из муниципалитетов республики. На его территории всегда была свалка вдоль дороги. Что сделала администрация района? Они убрали свалку, все деревья, которые растут вдоль дороги, покрасили белой краской и постоянно там косят траву и поддерживают порядок. Все, уже второй год свалки там нет. Почему? Дело в том, что люди видят чистоту и порядок — там уже не мусорят.

Рашид Исмаилов:

– Наверное, это тоже составляющая успеха. В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что люди сообщают о проблемах, но не получают обратной связи. Впоследствии, не видя реакции властей, разочаровываются в системе и перестают писать. Я так понимаю, что у вас весь этот цикл отрегулирован. Есть обращение – есть реакция и результат. Так?

Олег Николаев:

– Если я скажу, что все отрегулировано, то это будет не правда. Мы работаем в этом направлении, расширяем его и будем дальше систематизировать. Мы начали работу, она дает очевидный эффект. Больше Вам расскажу. Вспоминая другие примеры, отмечу те из них, которые о самостоятельной организации людьми своего пространства, в том числе, в плане экологии. Допустим, город Ядрин. Там в рамках реконструкции исторических объектов отремонтировали одну из улиц, затем на этапе благоустройства создали пустые клумбы и объявили конкурс на их лучшее оформление. Было принято решение, что каждую клумбу оформляет какой-то определенный двор-участник. При том, всем участникам своеобразного соревнования выдали цветы. Следовательно, получили еще больший результат: вовлеченность людей в самостоятельном оформлении клумбы и гарантию ответственности, что они будут бережно относиться к новому объекту.

Откровенно говорю, что сейчас задача властей всех уровней – всеми возможными способами максимально вовлекать людей во все этапы жизненного цикла реализуемых в Чувашской Республике проектов. И в обмен идеями, и в организацию труда, и в контроль. В результате мы вместе получаем ценность совершенно другого уровня.

Забота об экологии Чувашии в ближайшую пятилетку

Рашид Исмаилов:

– Олег Алексеевич, наша беседа очень содержательная. Мне хочется еще поинтересоваться про программу социально-экономического развития республики. Понятно, что там нашла отражение экономика, социальная политика и т.д. – это понятно. Ну а экология там есть?

Олег Николаев:

– Разумеется, есть, и она занимает не менее важное место, чем экономика, здравоохранение и т.д.

Рашид Исмаилов:

– Скажите, пожалуйста, это Ваша личная позиция?

Олег Николаев:

– Прежде всего, это жизненная необходимость, из которой, в том числе, формируется моя личная позиция. В Программе заложены несколько сквозных принципов. Первый заключается в выводе казалось бы абсолютно затратных сфер нашей жизнедеятельности в коммерческую составляющую. Раскрою свою мысль. Допустим, здравоохранение, культура, экология и агропромышленный комплекс. Они в комплексе дают мощный толчок для развития туристической отрасли. В Чувашию можно приехать полечиться, пройти реабилитацию, полюбоваться природой, вкусно и полезно поесть – провести время с пользой для себя и не забыть насытиться историей и культурой чувашского народа в музеях, галереях, этноцентрах и тому подобное. Да… Еще пообщаться с интересными людьми, чувашский народ славится своим гостеприимством.

Таким образом, в комплексном подходе экология занимает не менее важное место, чем здравоохранение и другие отрасли. Всем известно, что если чисто, уютно и комфортно, то турист захочет находится у нас, а потом и вернуться, что не менее важно.

Рашид Исмаилов:

– Согласен. Все-таки задам уточняющий вопрос. Экология, по большому счету, социальная функция, обязанность и гарантия государства человеку обеспечить экологическое благополучие. Думаю, что государство должно усиливать финансовую составляющую и свою ведущую роль в этом процессе. Изначально ведь экология не предполагает зарабатывания денег, как отрасль бизнеса. Олег Алексеевич, каково Ваше мнение?

Олег Николаев:

– Не могу с Вами согласиться, что это сугубо затратная отрасль. Многие природные ресурсы мы потребляем для экономической деятельности. В том числе: недра, лес, вода, даже ветер укрощаем и получаем электроэнергию. При этом очевидно, что есть много факторов или сфер, которые носят сугубо затратный характер. Однако, как я ранее упоминал, они имеют очень важное значение для создания комфорта каждого человека сегодня. К тому же, вспомним про безопасность завтра. Получается, если сегодня запустить экологию, то завтра, возможно, мы получим небезопасные факторы для существования на той или иной территории.

Допустим, мы завалим город несанкционированными свалками. В итоге сегодня получим только дискомфорт, а послезавтра – вредные для здоровья испарения от не переработанных отходов. Согласитесь, важный момент?

Работа с экологией, забота о природе, создание условий для восполнения ее ресурсов становится вопросом глобальной безопасности. Безрассудное отношение в потреблении ресурсов с сопутствующим загрязнением окружающей среды даст сегодня кратковременный экономический эффект. И создаст небезопасные условия функционирования общества в завтрашнем дне. Все должно быть сбалансировано и затраты здесь оправданы.

Эко-диалог: бизнес – власть

Рашид Исмаилов:

– В моей практике часто приходится сталкиваться с хозяйствующими субъектами, когда коммуникация выстраивается в формате некоей эко-диктатуры. Олег Алексеевич, а Вам приходится общаться с бизнесом в подобном ключе? Просите ли предпринимателей быть более скоромными в загрязнении окружающей среды?

Олег Николаев:

– У нас на сегодняшний день таких кричащих с точки зрения экологии проблем нет. Ранее возможно были вопросы к некоторым предприятиям. На сегодня многие из них, во-первых, перепрофилировались, иные – вовсе закрылись. Те предприятия, которые продолжают свою деятельность, например, новочебоксарский «Химпром» реализуют совершенно новые производства, которые, с точки зрения экологических стандартов, иного качества и характера. В том числе, «Концерн Тракторные заводы», на котором есть потенциально опасное для экологии литейное производство, применяется современный эко-подход.

В целом с крупными предприятиями мы ведем постоянную поступательную системную работу. Ввиду того, что в Чувашской Республике не так много промышленных предприятий, которые могут являться источниками загрязнения окружающей среды, мы адресно выстраиваем план совместных действий по всем сферам. Соответственно, исходим из понимания, что у бизнеса есть экономический интерес, у региона – социальный интерес. Ровно здесь мы пересекаемся, потому что это интересы людей – это и заработная плата, и комфортная среда, которые равноценно важны для каждого жителя региона.

Надо сказать, вот буквально недавно ПАО «Химпром», у которого есть свой водозабор для хозяйственной деятельности и который они в прошлом году модернизировали, чем нанесли определенный ущерб экологии, выпустили 40 тысяч мальков стерляди в Волгу. Как компенсацию, помимо иных ранее проведенных ими мероприятий.

Рашид Исмаилов:

– Согласен, приведенный Вами пример – признак социально-экологически ответственного бизнеса. Вы отметили очень важный момент. Особенность таких городов как Чебоксары и Новочебоксарск, в которых есть градообразующие предприятия, в том, что живущие в них люди чаще рядом и работают. Таким образом, ответственность за территорию и за тех людей, которые там работают. Не во всех регионах удается это реализовать.

Эко-культура и роль местных СМИ

Рашид Исмаилов:

– Олег Алексеевич, экологическая культура, с которой мы начали наш диалог, традиционные взгляды, уклад жизни – они сейчас есть в современной Чувашии?

Олег Николаев:

– Экологическая культура видоизменяется не только в Чувашии, но и в других регионах тоже. К сожалению, в том числе, в сторону загрязнения. Удачный пример с ликвидацией стихийной свалки вдоль дороги в одном из муниципалитетов я рассказал ранее. Хочу сказать, что таким образом мы находим разные способы как направить ее все-таки в сторону бережного отношения к окружающей среде.

Если мы сейчас с Вами пройдемся по городу Чебоксары, Вы заметите, что город чистый, ухоженный и зеленый. Ведь это наше традиционное состояние. Хотя случаются исключения. Например, культура использования пространства реконструированной Красной площади в Чебоксарах в первые дни после открытия весьма хромала. Возможно, это связано с долгим пребыванием людей на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Сейчас ситуация нормализовалась. Где-то нам пришлось применить карательные методы, усилить надзор. Такой инструментарий тоже применяется иногда для того, чтобы выработалась эко-культура.

Еще однозначно интересный факт. Когда регулярно демонстрируешь приверженность к определенной линии поведения, она постепенно формируется в обществе. На мой взгляд, надо просто проявлять терпение и делать последовательно намеченные вещи. Задача, которую я вижу, как свою и всех, кто во власти – это привлекать экологическую общественность и иные институты современного гражданского общества к формированию экологической культуры. Экологическая культура, будучи живым процессом, искажается с течением времени и интеграцией в повседневность новых возможностей. В таких случаях, важно ее либо возвращать в общество, либо переориентировать, исходя из изменившихся условий.

Рашид Исмаилов:

– Олег Алексеевич, Вы про идеологию говорите? Это ведь и роль СМИ и пропаганды в хорошем смысле слова. У них тоже эта задача стоит?

Олег Николаев:

– Конечно, как и в любом процесс это комплексно. Первое – пропаганда, второе – создание условий. Поскольку можно сколько угодно пропагандировать, но если на улицах не будет урн, то это бесполезно. Люди куда-то должны выбросить свой мусор. Поэтому должно быть достаточное количество урн и мест, где можно будет по отдельности оставить стекло, полиэтилен, бумагу и тд. Идет комплексное развитие инфраструктуры, пропаганды и применения в случае нарушения норм соответствующих карательных мер.

Рашид Исмаилов:

– Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, нужно ли менять стереотипы или вектор информационной политики в сторону того, чтобы давать позитивную информацию об экологии?

Олег Николаев:

– Полностью поддерживаю позицию. Всегда стоял на стороне большего позитива, чем негатива. А если негатив и будет, то материал должно быть в форме некоей аналитики. Ровно на этом сегодня выстроен диалог с журналистами. Не нужно бояться написать о плохом, озвучить проблему. При этом хорошо, если информация будет представлять собой, условно говоря, серьезное журналистское расследование. В нем будет аналитика, собраны мнения экспертов отрасли и обязательно какие-то выводы относительно темы статьи. Я думаю, такого рода материалы автоматически помогут людям вникнуть и поразмышлять.

Кстати, с учетом развития клипового восприятия информации, позитив тоже нужно подавать в другом формате. Меняя язык подачи, демонстрировать по типу «Было — Стало».

Рашид Исмаилов:

– Я верно понимаю, что таким образом, Вы планируете ориентироваться на молодежь? Как молодые люди воспринимают подобный формат подачи информации?

Олег Николаев:

– Конечно, они воспринимают хорошо и очень быстро распространяют по свои друзьям, знакомым.

Домашняя эко-ответственность и походы в магазин

Рашид Исмаилов:

– И у меня еще пара вопросов личного характера. Как Вы проявляете экологическую ответственность в своей жизни? В быту, в семье?

Олег Николаев:

– Во-первых, у нас есть привычка ежегодно выезжать на природу, при чем в палатках. Событие всегда насыщенное, дети очень ждут. С точки зрения экологической привычки в нашей семье есть правило: после отъезда территория должна остаться такой же чистой, какой она была в день нашего приезда. Опять же применяем принцип «Взял-Отдал».

В последнее время на вопрос о том, на что у меня остается время, я шутливо отвечаю: «Как у любого человека, у меня есть любимые занятия. Но сейчас свободного времени мало. Поэтому я стараюсь находить время на прополку грядок. Так очень хорошо отдыхает мозг».

В целом же экологическая ответственность берет начало в домашних привычках. Банально, начиная с того, как тратишь воду. Я рос в деревне, и у нас все было в ведрах, кружках. Сейчас в городах центральное водоснабжение, поэтому часто встречаются ситуации небрежного отношения к расходованию воды. Своим детям прививаем принцип «Открыл кран – закрыл кран». Мы показываем своим примером, как надо. И ведь жизнь складывается из таких мелочей, поэтому в них и нужно закладывать алгоритм экологического мышления и ответственное отношение к природным ресурсам. Отсюда и культура складывается.

Рашид Исмаилов:

– И последний вопрос. Простой эколог-общественник идет по улице. У него возникло желание рассказать Вам о проблеме. Он может до Вас дойти?

Олег Николаев:

– Да, конечно. Во-первых, есть социальные сети. Свои аккаунты я читаю все. Даже бывает так, что в ходе совещания решаю вопросы каких-то конкретных людей, которые написали мне там в личных сообщениях. Ну вот недавний пример на тему экологии. Приходит мне сообщение из одного города Чувашской Республики, в котором пишут, что у них в подъезде вонь и что-то пошло не так. Тут же пересылаю сообщение главе администрации того города. Он через 10 минут пишет, что по адресу выехали посмотрели. Оказалось, забилась канализация. Добавляет, что через полчаса поедут прочистят. Через 40 минут обратившийся присылает благодарность, что вопрос решен и все хорошо.

Это один из каналов, он самый доступный и самый простой. Сейчас я редко хожу по улицам, поэтому будет сложно там меня поймать. На прием попасть тоже пока затруднительно из-за ограничительных мероприятий. Потом они обязательно будут. Но некоторые обращения решаем на специальных совещаниях, которые я провожу.

Еще можно застать меня в магазине. А я часто хожу в магазин, планирую и дальше делать покупки сам. Люди удивляются, но потом часто бывает подходят и делятся своими проблемами. Я выслушиваю и обязательно записываю телефон, чтобы потом выйти с обратной связью. Конечно, вопрос берется на контроль, если он действительно существенный.

Источник: чувашинформ.рф.