Между городами Алатырь и Шумерля идет обмен опытом по подготовке к Году трудового подвига строителей Казанского и Сурского оборонительных рубежей

2021 год объявлен в Чувашии Годом трудового подвига строителей Казанского и Сурского оборонительных рубежей. В ходе подготовки материалов выяснилось, что у многих в семье кто-то участвовал в масштабном оборонительном строительстве. Что и не удивительно: на выполнение задания Госкомитета обороны были мобилизованы в Чувашии «все людские и материальные ресурсы», «не было ни одного колхоза в республике, не пославшего лучших своих представителей» на стройку, получившей название всенародной.

Поэтому в каждом муниципалитете республики есть люди, которые хранят историю тех далеких времен, и важно пока не ушло поколение тех, кто помнит, и тех, кто знал участников далеких лет, успеть передать память другим поколениям.

6 августа Шумерлю посетила делегация из г. Алатырь (учитель истории МБОУ СОШ №3 И.Г. Сарбаева, сотрудники Алатырского краеведческого музея — директор Т.А.Борисова, хранитель Е.В. Раздьяконова, методист О.А. Федорова). Цель визита — обмен опытом работы по увековечиванию трудового подвига строителей Казанского и Сурского оборонительных рубежей.

Гостям показали экспозиции историко-краеведческого музея г. Шумерля, комнату боевой славы и музей под открытым небом школы №3. Гостей встречали и сопровождали директор МБУДО «ЦДТ» Е.Н. Голованова, ветеран педагогического труда, заместитель председателя совета ветеранов г. Шумерля, председатель первичной ветеранской организации школы №3 Л.И. Лермонтова, руководитель поискового отряда школы №3 В.В. Ласс.

Из отзывов участников делегации г. Алатырь:

«Историко-краеведческие музеи города содержат не только образовательный, но и культурно-просветительский контент. Это позволяет поддерживать и развивать чувство патриотической эмпатии, стать не наблюдателем, а участником далекого прошлого. Проблема живой старины, затронутая вашим музейным пространством, позволяет испытать чувство гордости за свою малую родину. Спасибо шумерлинским краеведам и поисковикам за сохранение памяти, истории, культуры».

Источник: gshum.cap.ru.