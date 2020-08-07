Испытание на прочность

Малый бизнес в республике начинает восстанавливаться после падения в условиях введения ограничительных мер по COVID-19. Но восстановление идет тяжело, особенно в сферах торговли, услуг и общественного питания. Об этом и в целом о ситуации и мерах поддержки бизнеса в Чувашии шел разговор на заседании городского Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, состоявшемся 5 августа в администрации Шумерли. В заседании приняли участие глава администрации Валерий Шигашев и президент Торгово-промышленной палаты Чувашской республики Игорь Кустарин.

Игорь Кустарин перед непосредственным обсуждением проблем и вопросов представителей шумерлинского бизнес-сообщества познакомил участников заседания со статистикой, собранной как республиканской Палатой, так и в целом по стране. Так, с 28 марта резко увеличилось число обращений предпринимателей к специалистам Палаты, сначала по вопросам режима работы, затем по исполнению договорных отношений и мер поддержки. Но только по половине из более 300 обращений ТПП Чувашии работала – по тем договорным отношениям, которые действительно попали под определение форс-мажора. Остальные касались трудностей исполнения арендных обязательств, что не является форс-мажорными обстоятельствами, а вызваны падением потребительского спроса. Для таких случаев правительством страны были введены меры – рассрочки, отсрочки и уступки по арендным платежам.

Как впоследствии сообщила начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Лидия Лескина, на уровне города также предусмотрено предоставление отсрочки уплаты (освобождения от уплаты) арендной платы по тем договорам аренды муниципальных земельных участков и недвижимого имущества, которые были заключены до введения режима повышенной готовности на территории республики. И тут к арендаторам всего два требования: они должны быть субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и должны осуществлять деятельность в отраслях экономики, признанных в наибольшей степени пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Обязательное условие рассмотрения таких запросов – заявительный характер. Из 200 арендаторов муниципальной земли и имущества подали заявление на рассмотрение всего пятеро. И одна из причин того, почему большинство арендаторов не смогло воспользоваться данной мерой господдержки – оформление арендных отношений не как субъектом бизнеса, а как обычным физическим лицом.

Этот пример, заметил Игорь Кустарин, наглядно демонстрирует принцип «палки о двух концах» в отношении предоставленных государством возможностей по сохранению и развитию бизнеса. Не все индивидуальные предприниматели и малые предприятия смогли воспользоваться мерами поддержки (согласно проведенному ТПП России опросу 59 % из 27 тысяч респондентов заявили об этом, еще 43 % сообщили, что полученные меры не помогли бизнесу) и во многом это связано с использованием ими таких способов и ходов по оптимизации своих расходов, которые не позволили раскрыть весь механизм функционирования фирм или ИП перед госструктурами, задействованными в системе оказания мер господдержки.

По итогам опроса наиболее эффективными из мер поддержки бизнеса предприниматели считают снижение налоговой нагрузки, гранты и субсидии от государства, введение низких кредитных ставок. По последним свои пояснения участникам заседания городского Координационного совета дал Вячеслав Капиров, финансовый аналитик Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса, учрежденного Минэкономразвития Чувашии в 2009 году. Он отметил, что поддержка в виде кредитных каникул спасла некоторые шумерлинские фирмы от закрытия, также предпринимателям для снижения долговой нагрузки предлагается пролонгация кредитных договоров, заключенных до апреля 2020 года, с полутора до 5 лет, экспресс-займы.

По оценке большинства самих предпринимателей, для восстановления бизнеса понадобится не менее года при условии улучшения ситуации по COVID-19. Соответственно, за этот период пострадает и бюджет. По словам первого зама главы администрации по экономическим и финансовым вопросам — начальника финансового отдела Елены Туличевой, второй квартал стал «провальным» для доходной части городского бюджета, поступления снизились на миллионы рублей. По итогам 1-го полугодия зафиксировано снижение по всем основным показателям в сфере малого и среднего предпринимательства, особенно заметно падение по общепиту – на 40 %.

В завершение заседания Игорь Кустарин обратился с инициативой создать местную ассоциацию предпринимателей при Торгово-промышленной палате Чувашии для более оперативного решения проблемных вопросов, оказания методической и юридической помощи шумерлинскому бизнесу.

Наталья Игнатьева.