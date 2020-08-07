ЖКХ Шумерли нуждается в модернизации

31 июля объекты жилищно-коммунального комплекса Шумерли посетила руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова.

В рамках рабочего визита состоялась встреча с главой администрации Валерием Шигашевым, на которой обсуждены основные направления Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на ближайшие 5 лет. Руководитель тарифной службы подчеркнула, что важное место в программе занимает тема повышения эффективности расходования бюджетных средств благодаря реализации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В свою очередь, глава отметил, что в этом стратегическом документе представлены инфраструктурные, инвестиционные и коммерческие проекты социально-экономического развития города. К ним относится, в частности, модернизация городского жилищно-коммунального хозяйства.

Надежда Колебанова, побывав в новых блочно-модульных котельных Чувашгаза и в старой котельной № 10 МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения», расположенной в поселке Палан, увидела очевидную разницу. Старая котельная работает с большими затратами, обслуживают ее несколько человек. А для работы блочно-модульных котельных не требуется многочисленного персонала. Более того, регулировать параметры и управлять новыми котельными можно дистанционно. Благодаря этому существенно уменьшаются расходы на обслуживание. Новое оборудование имеет высокий КПД, что снижает затраты на энергоресурсы.

Проблема Шумерли — в высоком, порядка 80 процентов, износе тепловых сетей, низком КПД старых котельных, что ведёт к огромным потерям, которые в итоге приводят к накоплению долгов. Требуются замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от построенных блочно-модульных котельных и строительство новых БМК. Так, при поддержке руководства и правительства Чувашии начаты работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство еще двух новых БМК и замену тепловых сетей.

Модернизация требуется также системе водообеспечения и канализации города. МУП «ШПУ «Водоканал», являющееся банкротом, не в состоянии провести замену оборудования и сетей на водоочистной станции и очистных сооружениях канализации, где побывала Надежда Колебанова. Существующая на предприятии ситуация связана с задолженностью за энергоресурсы, которая образовывается по нескольким причинам: убыточные тарифы, изношенность сетей и оборудования, банкротство управляющих компаний, задолженность населения за коммунальные услуги. Как заметили руководители администрации и предприятия, частичное решение этого вопроса обозначено в Комплексной программе развития Чувашии – реализация проектов по реконструкции очистных сооружений и водоводов в Шумерле в 2023 году. Профильное министерство рекомендовало администрации подготовить проектно-сметную документацию, чтобы быть готовыми к началу работ. А пока в Минстрой Чувашии с целью участия в республиканских программах по замене водопроводных и канализационных сетей администрацией Шумерли направлена заявка о выделении денежных средств для разработки проекта.

А. Андреева.