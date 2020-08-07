В Шумерле состоялось рабочее совещание по вопросам проведения энергоэффективного ремонта многоквартирных домов

В ходе недавнего визита в Шумерлю руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики – главный государственный жилищный инспектор Чувашской Республики Виктор Кочетков побывал в доме №29 по улице Пушкина, от жителей которого поступают обращения о необходимости проведения капремонта. Обсудив с управляющей компанией возможные варианты включения дома в краткосрочную программу капремонта, было предложено рассмотреть возможность участия дома в программе энергоэффективного ремонта, в соответствии с которой ремонт частично софинансируется Фондом содействия реформированию ЖКХ.

С целью информирования обслуживающих организаций, ТСЖ об условиях данной программы 7 августа в администрации состоялось расширенное совещание под председательством руководителя Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики Виктора Кочеткова с участием главы администрации города Валерия Шигашева.

Во вступительном слове главный госжилинспектор Чувашии довел информацию о Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 – 2025 годы, в которой Шумерле уделено внимание в большей степени как раз в части развития, реконструкции и модернизации системы жилищно-коммунального комплекса, капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройства территорий и общественных пространств.

Представители Регионального центра капитального ремонта по Чувашской Республике, НО «Фонд капитального ремонта» в Чувашской Республике рассказали об условиях участия в программе энергоэффективного ремонта, а также в целом о программе капитального ремонта и возможном переносе сроков его проведения в том или ином доме.

Член Общественной палаты Чувашской Республики, руководитель Агентства территориального развития Чувашии и Центра компетенции по развитию городской среды Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Этнер Егоров остановился на реализации Указа Главы Чувашской Республики №139 от 27.10.2019 года «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики», отметив, что он будет продолжен в следующие годы, поэтому так важно уже сегодня администрации подготовить и согласовать проекты благоустройства дворовых территорий. В этом году в Шумерле в рамках данной программы реализуется шесть проектов. Всего же разработано 27, большая часть которых, как было замечено, прошли согласование и экспертизу.

Этнер Егоров напомнил также о приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в Шумерле в текущем году идет реконструкция площади им. А.Т. Речнова.

По итогам совещания, руководитель Госжиниспекции Виктор Кочетков проинспектировал ход работ в многоквартирном доме №1 по улице Ленина. Здесь, в рамках реализации краткосрочной программы капитального ремонта на сумму 6,1 млн. рублей проводится ремонт систем электроснабжения, водоотведения канализации и отопления.

В ходе рабочей встречи руководителя Агентства территориального развития Чувашии Этнера Егорова с главой администрации Валерием Шигашевым была обсуждена возможность участия города в следующем году во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды». Для этого городу нужно выбрать территорию для благоустройства и представить концепцию будущего проекта в Минстрой РФ. Это может быть благоустройство улицы, парка или сквера, озеленение территории, создание инфраструктуры, обслуживающей городское пространство, восстановление или улучшение фасадов и другие объекты.

Источник: gshum.cap.ru