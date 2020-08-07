В Чувашии готовятся к осенней вакцинации и проводят реабилитацию пациентов

В республике идет активная подготовка к осенней иммунизации населения, а в медучреждениях региона проводят реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19 или имеющих хронические заболевания. Об этом 7 августа на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции проинформировал министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов.

«Дневные стационары тех медучреждений, которые работали в обычном режиме, сейчас проводят реабилитацию пациентов как перенесших COVID-19, так и с хроническими неинфекционными заболеваниями. Также в условиях санатория «Надежда» проводится реабилитационная работа по различным программам», – добавил министр здравоохранения региона.

Касаемо подготовки к осенней вакцинации, Владимир Степанов доложил, что благодаря подготовительной работе, которая проводится в настоящее время, регион будет готов к моменту поступления вакцины в Чувашскую Республику. В сотрудничестве с администрациями муниципалитетов идет активный сбор пофамильных списков по прикрепленным к районным поликлиникам гражданам, а также среди сотрудников предприятий. Таким образом республиканское министерство здравоохранения планирует провести централизованную вакцинацию населения против гриппа и пневмококковой инфекции.

«Наша задача – подготовить, прежде всего, людей с ослабленным иммунитетом к осенне-зимнему периоду. Здесь важно определить этих людей и провести все необходимые мероприятия по их иммунизации от сезонных инфекций», – поставил задачу врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.