В Чебоксарах погиб 3-летний ребенок, выпав из окна 9-го этажа

Утром 7 августа в Чебоксарах из окна одного из многоквартирных домов по улице Талвира выпал ребенок вместе с москитной сеткой. К сожалению, от полученных травм он скончался.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Московского района г. Чебоксары Александр Акимов.

Ребенок находился в квартире вместе с матерью и бабушкой, которые были в другой комнате в момент трагедии. На окнах были установлены москитные сетки.

Ранее, 3 августа в Канаше из окна 8-го этажа выпал 2-летний ребенок.

Прокуратура отмечает, что в Чувашии это уже третий случай гибели ребенка при падении из окон домов в текущем году, и второй за указанную неделю. Всего в текущем году зафиксировано 19 случаев падения детей из окон домов (включая падения из частных домов или с первых этажей зданий).

Большинство падений происходит из-за отсутвия должного контроля взрослыми за поведением детей. Взрослые также забывают закрывать окна на период своего отсутствия и неправильно располагают мебель в квартирах, которая помогает самостоятельно забираться на подоконники. Противомоскитных сетки создают также могут привести к трагедии, создавая иллюзию закрытого окна.

По поручению прокурора Чувашской Республики будет проведен комплекс мер по предупреждению несчастных случаев с детьми. Указанная работа в первую очередь будет иметь профилактический характер – воспитывающие детей люди должны знать, что открытое окно всегда опасно для малолетнего ребенка.

- Вместе с тем, статьей 125 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок до одного года за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, — сообщается на сайте г. Чебоксары.

Уважаемые родители! Будьте бдительны, не оставляйте своих детей в помещениях с открытыми окнами даже на короткий промежуток времени. Это может привести к необратимым и очень трагичным последствиям.

О случаях, когда дети играют на подоконниках квартир с открытыми окнами или когда дети находятся на крышах домов или гаражей без сопровождения взрослых, просьба сообщить в полицию 02, 102, 112 или дежурному прокурору по телефону 39-20-58.

Источник: chgtrk.ru.