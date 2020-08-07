В районных больницах можно будет сдать тест на COVID-19

Об этом 7 августа на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов. Он уточнил, что сдать тест на COVID-19 смогут все желающие, а не только имеющие признаки заболевания.

«В городах Чебоксары и Новочебоксарск ситуация более-менее понятна, и люди знают, какие лаборатории работают и куда идти, но оставались районы. Мы переживали за категорию людей от 60 лет и старше, которые ввиду физического состояния не всегда могут выехать на тестирование в город Чебоксары. Здесь принято решение, что в центральных районных больницах будут определены два дня, когда будет вестись прием и забор материала. Приказ Минздрава уже есть», – сообщил министр.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил главам администраций муниципальных образований довести график приема анализов на COVID-19 в центральных районных больницах до населения.

Отметим, что сдающие тест на COVID-19 без назначения врача получат исследование на платной основе. Те, кому анализ назначен лечащим врачом, – бесплатно по полису ОМС.

Источник: чувашинформ.рф.