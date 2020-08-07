31 июля в Шумерлинское, Канашское и Опытное лесничества поступили три грузовых автомобиля ГАЗ «Садко next». Техника имеет повышенную проходимость, оснащена ГЛОНАСС и всем необходимым для того, чтобы значительно повысить и качество работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров, и оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров на ранней стадии возникновения.
Оснащение лесничеств техникой ведется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».
Источник: Минприроды Чувашии.
В лесничества продолжает поступать противопожарная техника
31 июля в Шумерлинское, Канашское и Опытное лесничества поступили три грузовых автомобиля ГАЗ «Садко next». Техника имеет повышенную проходимость, оснащена ГЛОНАСС и всем необходимым для того, чтобы значительно повысить и качество работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров, и оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров на ранней стадии возникновения.
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