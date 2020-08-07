В лесничества продолжает поступать противопожарная техника

31 июля в Шумерлинское, Канашское и Опытное лесничества поступили три грузовых автомобиля ГАЗ «Садко next». Техника имеет повышенную проходимость, оснащена ГЛОНАСС и всем необходимым для того, чтобы значительно повысить и качество работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров, и оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров на ранней стадии возникновения.

Оснащение лесничеств техникой ведется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».

Источник: Минприроды Чувашии.