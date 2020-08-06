Спортсмены российских сборных команд из Чувашии получат специальную стипендию

Новую меру поддержки для спортсменов российских сборных команд из Чувашии хотят ввести уже с этого года. Об этом министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров заявил 6 августа на расширенном заседании коллегии Минспорта Чувашии.

«Предлагаем уже с этого года ввести стипендии спортсменам-членам российских сборных команд. Возможные источники финансирования в рамках имеющихся бюджетных средств мы нашли, этот вопрос сейчас на стадии согласования с Минфином», — озвучил руководитель ведомства.

По его словам, данная мера поддержки спортсменов обозначена в Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики до 2025 года.

Отметим, что в 2019 году в списки сборных команд России вошли 202 спортсмена из Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.