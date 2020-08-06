Связисты из Чувашии получили государственные награды за вклад в переход на цифровое телевещание

Сотрудники Чувашского филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) удостоены Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Директор филиала Дмитрий Авербах и ведущий инженер средств радио и телевидения аварийно-профилактической группы цеха Чебоксары Святослав Смирнов внесли существенный вклад в переход России на цифровое телевещание. Соответствующий Указ 3 августа 2020 года подписал Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает региональное министерство цифрового развития.

По словам Дмитрия Авербаха, руководившего реализацией федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы» в Чувашской Республике, цифровизация – самый масштабный инфраструктурный проект отрасли связи в истории современной России. Переход на цифровое эфирное телевидение позволил 99,1% жителей Чувашии принимать в эфире 20 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. Для сравнения, до перехода на «цифру» в регионе в среднем можно было смотреть не более двух-трех аналоговых каналов.

Современное многопрограммное телевещание обеспечивают 42 радиотелевизионных станции. Цифровая телесеть, в организации которой принимал активное участие и ведущий инженер Святослав Смирнов, создана менее чем за 10 лет. Отметим, что 28 объектов построены в регионе с нуля, а остальные в кратчайшие сроки модернизированы под задачи «цифры».

Всего в Российской Федерации государственных наград за большой вклад в реализацию проекта по переходу на цифровой формат телевещания удостоены около 300 работников РТРС.

Источник: чувашинформ.рф.