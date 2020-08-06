Николай Фёдоров вручил коллективу шумерлинского комбината автофургонов Почетную грамоту Совета Федерации Федерального Собрания России

6 августа 2020 года, несомненно, войдет в историю шумерлинского комбината автофургонов как еще одно яркое событие. В этот день коллективу одного из крупных машиностроительных предприятий Чувашии была вручена награда за большой вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики – Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания России. Это первая награда КАФа российского уровня.

В присутствии многочисленных работников предприятия вручая награду председателю Совета директоров АО «КАФ» А.А. Чеченову, первый зам председателя Совета Федерации Н.В. Фёдоров отметил, что комбинат всегда достойно переживал трудные времена, находя резервы и новые направления деятельности, позволяющие оставаться конкурентоспособным на российском рынке. Комбинат сделал огромный рывок за период с середины 1990-х, особенно технологический прорыв совершен в последние несколько лет. Свидетельством тому стало увиденное в производственных цехах и на выставке под открытым небом, где разместились экспонаты серийной продукции и перспективные образцы техники, выпускаемой комбинатом, в том числе по программе импортозамещения.























О дне сегодняшнем градообразующего предприятия рассказал А.А. Чеченов: наряду с традиционным производством кузовов-фургонов, относительно новым производством прицепов и полуприцепов внедряются новые, наукоемкие, направления в целях повышения финансовой устойчивости предприятия, например, электротехническое. Задачей дня завтрашнего председатель Совета директоров назвал переход к производству телескопических антенн.

Новых побед и разработок пожелал коллективу комбината руководитель Минэкономразвития Чувашии Д.И. Краснов. Под аплодисменты собравшихся он вручил нагрудный знак «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» слесарю механосборочных работ цеха № 3 С.П. Матвееву. Но еще более громкие и продолжительные аплодисменты раздались после озвученного руководством комбината решения о премировании всех работников в честь награждения Почетной грамотой Совета Федерации.

Наталья Игнатьева.