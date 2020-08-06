В Чебоксарах анализ на COVID-19 делают в 4 лабораториях

Ежедневно в лабораториях города проводятся около тысячи анализов на коронавирусную инфекцию. Но актуальность диагностики по-прежнему высокая.

Многие жители республики готовы проверить свой организм, но не все знают, где и как это можно сделать.

Диагностика коронавируса ПЦР, это мазок из носоглотки, проводится в четырех лабораториях. Все желающие могут сдать анализ в кожвендиспансере и Республиканской клинической больнице на платной основе. Бесплатно анализы проводят пациентам в стационарах и поликлиниках, если врач подозревает инфекцию.

— Дополнительным методом диагностики является исследование крови на антитела, что позволяет определить на какой стадии находится инфекция. Исследование проводится в кожвендиспансере, в Республиканской больнице, и еще в ГКБ№1, Центральной городской больнице, в Горбольнице№ 2 и больнице имени Осипова. Жители республики могут туда обратиться, исследование проводится на платной основе, — объяснила заведующая Централизованной клинико-диагностической лабораторией РКБ Наталия Никифорова.