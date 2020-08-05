Союз женщин Чувашии включится в работу Общественных советов

Функции общественного контроля, и без того исполняемые территориальными женсоветами, войдут в перечень полномочий Союза женщин. Это станет возможным благодаря изменению принципов формирования общественных советов при органах исполнительной власти.

Возможности, которые открываются в связи с изменением закона, а также роль НКО в осуществлении общественного контроля в Чувашии обсудили сегодня на площадке Общественной палаты республики.

Напомним, 20 июля вступили в силу изменения в законе об общественном контроле в Чувашской Республике. По ним общественные советы при органах исполнительной власти будут формироваться на конкурсной основе. Эти изменения были инициированы врио главы Чувашии Олегом Николаевым, который подчеркнул, что именно общественные советы «должны стать нашими помощниками в принятии эффективных решений, организации более тесного взаимодействия с общественностью и оперативного корректирования нашей работы в связи с поступающими обращениями и жалобами».

Председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева рассказала, что, женсоветы как самая массовая и одна из самых активных общественных организаций республики, обязательно воспользуются возможностью влияния на социально значимые процессы в регионе.

— Общественное объединение женщин Чувашии – мощная социальная сила, которая уже сейчас в сотрудничестве с местными администрациями и органами власти ведет такой общественный контроль. На местах часто именно женсоветы не дают покоя главам, инициируют, воплощают или добиваются реализации проектов, влияющих на качество жизни людей. Благодаря конкурсному отбору в состав общественных советов войдут активные, умные женщины, которым небезразлична судьба республики, — отметила Наталья Николаева.

Союз женщин Чувашии объединяет более 300 женсоветов на предприятиях, учреждениях, населенных пунктах, в городах и районах республики. Участники женсоветов являются депутатами муниципальных представительных собраний, возглавляют сельские администрации, руководят предприятиями и организациями.

— Изменить условия жизни в Чувашской Республике можно только совместными усилиями общественников, жителей и власти. Общественный контроль – один из способов достичь этой цели, — добавила Наталья Николаева.

Союз женщин Чувашии.