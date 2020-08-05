Ректор ЧГУ ответит онлайн на вопросы о поступлении

6 августа в 17.00 Андрей Александров, ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова, в прямом эфире ответит на вопросы родителей абитуриентов.

Какие профессии будут востребованы через 4-5 лет, какие бонусы вуз предоставляет олимпиадникам и высокобалльникам, какая поддержка оказывается талантливым студентам – ответы на самые популярные вопросы абитуриентов и их родителей дадут в прямом эфире.

Об особенностях целевого приема, акутальных вопросах о дистанционной подаче документов в вуз, этапах и сроках зачисления на встрече расскажет зам.ответственного секретаря приемной комиссии университета Олег Гаврилов.

Вопросы можно задать заранее в гугл-форме или во время эфира всем участникам встречи https://vk.cc/axSqdw

Ждем всех 6 августа в 17.00!

Ссылка на трансляцию ВК https://vk.cc/axSqgW

Ссылка на трансляцию на Youtube https://youtu.be/VBLQgNB7C18 Новость на сайте вуза https://www.chuvsu.ru/news/6-avgusta-v-17-chasov-priglashaem-roditelej-abiturientov-na-onlajn-vstrechu/

Копия трансляции на ютуб канале https://youtu.be/VBLQgNB7C18