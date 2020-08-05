Олег Николаев поручил выработать единый стандарт управления водонапорными башнями

5 августа в Шемуршинском районе врио Главы Чувашии Олег Николаев обсудил с главами сельских поселений реализацию программы модернизации водонапорных башен в текущем году. На эти цели из республиканского бюджета было выделено более 200 млн рублей.

«Здесь, в Шемуршинском районе, был зафиксирован факт того, что водонапорные башни оформлены по форме концессионного соглашения, хотя на самом деле они не были переданы в такую форму ведения. Это помешало району получить деньги, чтобы привести объекты в порядок. Из 15 башен только 3 смогли попасть в проходящую в этом году программу модернизации, потому что они соответствовали двум параметрам – муниципальная собственность и высокая степень износа», – разъяснил Олег Николаев.

Чтобы в дальнейшем исключить такие правовые ошибки со стороны муниципалитетов, врио Главы Чувашии поручил Минстрою Чувашии комплексно проанализировать вопросы эксплуатации водонапорных башен в республике и выработать единый подход к управлению такого рода объектами.

Источник: чувашинформ.рф.