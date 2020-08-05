На ремонт и строительство больниц и ФАПов в Шемуршинском районе предусмотрены более 70 млн рублей

Посещая 5 августа с рабочей поездкой Шемуршинский район республики, врио Главы Чувашии Олег Николаев оценил завершенные этапы капитального ремонта в Шемуршинской районной больнице. «То, что мы сейчас видим, пока это только начало», — заверил руководитель региона.

Больницу капитально отремонтировали на сумму в почти 10 млн рублей. В этом году обновится еще и детское отделение. На это выделят дополнительно 12 млн рублей.

«На ближайшие несколько лет району на здравоохранение выделяются достаточно большие средства. Предусмотрены более 70 млн рублей. Понятно, что вся система оказания медицинской помощи у вас должна очень серьезно преобразиться», — добавил Олег Николаев.

В рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения запланирована комплексная реконструкция подразделений БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии. На эти цели планируется направить около 42 млн рублей. Еще свыше 30 млн рублей потратят на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В ближайшие пять лет в районе появятся 6 новых ФАПов.

Отметим, что для организации выездов мобильных бригад в отдаленные населенные пункты Шемуршинская районная больница приобрела автомобиль. Но этого явно недостаточно. В этом году медучреждение получит еще 2 машины.

Источник: чувашинформ.рф.