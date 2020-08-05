В Шумерле стартует онлайн-акция #БелыйЖуравлик

Привлечение внимания к самой важной проблеме на земле — вопросу сохранения мира, согласия, чувства единства остается сегодня наиболее актуальным во всех сферах жизни. Осознавая свою причастность к данной теме, в рамках Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия, городская библиотека-филиал №3 им. М. Сеспеля муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система» города Шумерля в период с 6 по 16 августа 2020 года запускает онлайн-акцию #БелыйЖуравлик.

75 лет тому назад произошли атомные американские бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, потрясшие весь мир. Общее число жертв трагедии, произошедшей 6 и 9 августа в 1945 году, составило свыше 450 тысяч человек. Погибли мирные люди, остались с пожизненным диагнозом облучения сотни тысяч. Сегодня легенду о том, что сделанные из бумаги журавли могут исполнить желание, знают во всем мире. Но не все знают о том, при каких трагических обстоятельствах эта история стала общеизвестной. У выжившей после атомной бомбежки японской девочки Садако Сасаки через 9 лет после трагедии обнаружили признаки лучевой болезни. История о тысяче бумажных журавликов была ее последней надеждой, чтобы выжить. С тех пор белый журавлик является символом долголетия и счастливой мирной жизни.

Библиотека предлагает всем шумерлинцам и гостям города в знак согласия «за мир на всей земле» стать участником акции, изготовив из белой бумаги маленького журавля. Ваша задача сделать фото фигурки и отправить с тегом #БелыйЖуравлик на e-mail sespelbibl@mail.ru, vavus07@yandex.ru, не забыв указать ваши контактные данные: ФИО, возраст, место учебы или работы. Все присланные журавлики будут представлены в социальных сетях в группах Вконтакте, Одноклассники и отмечены памятными электронными сертификатами.

Куратор акции: Никитина Екатерина Александровна, заведующий городской библиотекой-филиалом №3 им. М. Сеспеля. Контактный телефон 6-14-28.

Источник: gshum.cap.ru.