В Шемуршинский район придет питьевая вода

5 августа в ходе рабочей поездки в Шемуршинский район врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил водохранилище на реке Карла вблизи села Трехбалтаево. Объектом внимания руководителя региона стала проблема нехватки чистой питьевой воды, которая остро стоит не только в Шемуршинском, но и близлежащих районах. Ее решение заложено в пятилетнюю комплексную программу развития республики.Олег Николаев ознакомился с комплексом водозаборных сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов. Он по достоинству оценил водохранилище, которое называют Шемуршинским морем: «Объект, конечно, впечатляющий. Но сердце кровью обливается, когда думаю о том, что он не был достроен полностью и люди столько лет лишены возможности пользоваться водой. А ведь на его создание в 2005—2009 годах были потрачены колоссальные средства как федерального, так и республиканского бюджета – порядка 2 млрд рублей».Однако технологии Шемуршинского водохранилища не потеряли актуальности, и важно сегодня использовать их в полной мере. «Задача Правительства республики – завершить комплекс начатых ранее работ, чтобы вода, наконец, дошла до конечного потребителя. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики уже активно трудится в этом направлении. Прежде всего, будут достроены водоводы Батыревского и Комсомольского районов, после чего пройдут пуско-наладочные работы», – рассказал Олег Николаев.Основные работы планируется провести до конца этого года. Их оценочная стоимость – около 50-60 млн рублей. Большая часть финансовых средств будет получена из федерального бюджета в рамках программы «Чистая вода». После полного цикла работ питьевая вода станет доступна жителям Шемуршинского, Батыревского и части Комсомольского районов.