В Трехболтаево решится проблема с водоснабжением

Водонапорную башню в селе Трехболтаево в Шемуршинском районе в этом году ждет капитальный ремонт. Работы будут начаты на следующей неделе. Об этом врио Главы Чувашской Республики Олегу Николаеву доложили в ходе его рабочей поездки в Шемуршинский район.

Источники водоснабжения также отремонтируют в деревне Карабай-Шемурша и селе Трехизб-Шемурша. Стоимость ремонта всех трех объектов составит свыше 3 млн рублей, из которых более 2,8 млн рублей выделит республиканский бюджет.

Олег Николаев обратил внимание на то, что администрация Шемуршинского района представляла на конкурсный отбор 15 объектов, но прошли его только три. Основной причиной отказа явилось то, что заявленные водобашни являлись объектами концессионных соглашений.

По словам врио Главы Чувашии, деньги могут быть выделены только на ремонт источников водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности. Эта правовая коллизия помешала району получить деньги для решения ряда накопившихся проблем с водоснабжением.

«Попрошу Минстрой Чувашии взять ситуацию на контроль и сделать комплексный анализ того, как эксплуатируются водобашни по всей республике, чтобы выработать единый подход к управлению такого рода объектами», – сказал Олег Николаев.

Ранее мы сообщали, что в республике в этом году будут реконструированы 217 водонапорных башен.