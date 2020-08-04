Школьники примут участие в дистанционной программе «Декоративно-прикладное искусство»

С 24 августа по 4 сентября Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» и Чувашский государственный институт культуры и искусств проводят дистанционную интенсивную профильную программу «Декоративно-прикладное искусство», приуроченную к 100-летию Чувашской автономии. Об этом сообщает Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Программа, основанная на традициях народного искусства, призвана приобщить к духовным традициям Чувашии. Она направлена на развитие художественных способностей детей: участники смены познакомятся с искусством чувашской вышивки, узнают об образах героев сказок и преданий в рисунке, научатся создавать композиции узоров. Помогут им в этом ведущие педагоги Чувашского государственного института культуры и искусств Раиса Васильева, Зинаида Воронова, Николай Балтаев.

Смена примет учеников 5-9 классов школ республики – активных участников олимпиад, конкурсов, выставок и фестивалей по изобразительному искусству. Достижения необходимо подтвердить скан-копиями или фотографиями дипломов, сертификатов, грамот. Заявку на участие можно подать по 20 августа.

Подробнее об интенсивной профильной программе и регистрация по ссылке: http://www.etker.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2970695

Напомним, что Центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Эткер» был создан в Чувашии в 2019 году в рамках национального проекта «Образование». В основу площадки легла модель образовательного центра «Сириус».

Источник: чувашинформ.рф.