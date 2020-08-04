Президент России подписал закон о налоговых льготах для IT-отрасли

31 июля Президент России подписал Федеральный закон о налоговых льготах для IT-отрасли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива предусматривает бессрочное снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний с 14% до 7,6%. Также для этой категории налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3% (при действующей ставке 20%).

Документ подготовлен для реализации мер поддержки, объявленных президентом России Владимиром Путиным 23 июня 2020 года.

Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики