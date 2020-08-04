Олег Николаев поздравил строителей в «Новом городе»

В преддверии профессионального праздника строителей врио Главы Чувашии Олег Николаев проводит встречи с коллективами ведущих строительных компаний региона. Сегодня, 4 августа, он посетил микрорайон № 1 чебоксарского жилого района «Новый город», где вручил награды представителям холдинга «ИСКО-Ч».

В ходе торжественной церемонии руководитель региона наградил обладателей Почетного звания «Заслуженный строитель Чувашской Республики», вручил памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области», а также почетные грамоты Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики,

«Очевидно, что вы строите с душой, – отметил Олег Николаев, обращаясь к строителям. – Удалось поговорить с местными жителями, которые на вопрос: «Что вас здесь не устраивает?», ответили, что им нравится все. Это, конечно, лучшая оценка всей вашей работы».

Врио Главы Чувашии пожелал предприятию, которое за последние двадцать лет доказало, что является лидером индустрии строительства республики, уверенно двигаться дальше. «Уверен, что такому трудовому коллективу, устремленному в будущее, не страшна никакая конкуренция. С праздником!», – сказал он.

Олег Николаев не упустил возможность ознакомиться с инфраструктурой микрорайона: посетил Двор без машин на Чебоксарском проспекте, детскую и взрослую поликлиники, скейт-парк, детскую площадку, строящуюся баскетбольную площадку и жилые дома.

Источник: чувашинформ.рф.