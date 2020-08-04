Олег Николаев обсудил с Львом Кураковым вопросы укрепления дружбы народов, проживающих в Чувашии

4 августа врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел рабочую встречу с председателем Совета региональной общественной организации «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики» Львом Кураковым.

Лев Кураков рассказал, что, несмотря на то, что в период пандемии многие встречи и конференции, запланированные в начале года, пришлось отменить, работа Ассамблеи продолжалась в онлайн формате. Независимо от обстоятельств проводится кропотливый труд по сохранению народных обычаев и обрядов. Все это делается, чтобы молодые граждане знали и помнили историю родной земли, уважительно относились к культуре и традициям народов, проживающих в нашей стране.

Руководитель региона выразил старейшине признательность за активную общественную работу. «Вы долгие годы успешно возглавляете совет старейшин, координируете работу Ассамблеи народов, при этом уделяете большое внимание вопросам укрепления дружбы народов, проживающих в Чувашии, в России. Надеюсь, что вы продолжите работу в том же духе», — сказал он, отметив при этом, что как только ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется, можно будет провести встречу с членами совета старейшин Чувашской Республики.

Лев Кураков выразил готовность и дальше работать по тем же направлениям, при этом особое внимание уделять реализации национальной идеи, объединяющей все народности.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики