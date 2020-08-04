Муниципалитеты Чувашии получат дополнительную финансовую помощь из республиканского бюджета

Накануне из федерального бюджета в республиканский бюджет Чувашии поступили дотации на сбалансированность. Средства в объеме 1,3 млрд рублей предоставлены для компенсации выпадающих доходов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

По поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева 192,2 млн. рублей из этой суммы в первоочередном порядке будут направлены муниципальным образованиям республики в качестве финансовой помощи.

По итогам проведенного Минфином Чувашии анализа поступлений собственных доходов в местные бюджеты за 1 полугодие 2020 года, дополнительные средства будут предоставлены 19 муниципалитетам. Наибольший объем поддержки среди городов получат Чебоксары, среди районов – Ядринский.

Напомним, что муниципальным образованиям республики в этом году уже выделялись средства на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. В целях возмещения выпадающих доходов за январь—апрель 2020 года в адрес 13 муниципалитетов из республиканского бюджета были направлены дотации в объеме 64,1 млн. рублей.

Таким образом, в текущем году общая сумма поддержки местных бюджетов в связи со снижением их собственных доходов составляет 256,3 млн. рублей.

Справка

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 г. № 1958-р, Минфином России перечислен второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей 69 российским регионам.

Средства направлены в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года с учетом уже предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Источник: Министерство финансов Чувашской Республики.